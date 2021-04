Nathaniel Blalock: ¿dónde esta en 2021 el asesino de Ronald Steven Baker?

En junio de 1990, Ronald Steven Baker fue encontrado brutalmente asesinado en un túnel de tren en Chatsworth Park, Los Ángeles, y el Departamento de Policía de Los Ángeles inicialmente no sabía quién era el responsable. El episodio de NBC Dateline “Night of the Summer Solstice” explora la misteriosa muerte del estudiante de UCLA y la persona que finalmente fue acusada de su asesinato, su compañero de habitación Nathaniel Blalock.

Tres años después, los investigadores acusaron del asesinato de Baker a Nathaniel Blalock, que entonces cumplía una sentencia de prisión estatal por robo a mano armada. Blalock, entonces con 25 años, se declaró inocente de la acusación de asesinato del gran jurado, según informó el LA Times.

¿Dónde está hoy el ex compañero de habitación de Baker?

Blalock fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

Duncan Martínez, quien también era compañero de habitación de Blalock y Baker, confesó lo que sucedió en 1993. Dijo que él y Blalock habían planeado secuestrar a Baker y pedirles a sus padres el dinero para el rescate, pero Blalock decidió matar a Baker, informó el Daily Bruin.

Martínez dijo que cuando llegaron al túnel en Chatsworth Park, Blalock apuñaló a Baker 18 veces y le cortó la garganta. Luego, los dos se deshicieron de las pruebas, informó el Daily Bruin.

Según los fiscales, Blalock confesó el crimen cuando se enteró de que Martínez testificaría en su contra, pero dijo que el asesinato fue idea de Martínez. El juicio de Blalock tuvo lugar en 1996, tres años después de su arresto y seis años después del asesinato de Baker. En marzo de 1996, Blalock fue declarado culpable de asesinato, informó LA Times.

Nathaniel Preston Blalock, ahora de 53 años, está cumpliendo su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la Prisión Estatal de Mule Creek, donde fue admitido el 26 de junio de 1996, según muestran los registros públicos del Departamento Correccional de California. La prisión estatal de Mule Creek es una instalación para reclusos varones que se inauguró en 1987 en Ione, California, al sureste de Sacramento.

Duncan Martínez también fue acusado del asesinato de Baker y condenado a cadena perpetua

Martínez confesó el crimen y ayudó a las autoridades a descubrir a Blalock. El LA Times informó que Martínez grabó tres conversaciones con su ex compañero de habitación Blalock, que incluyeron una confesión. A pesar de la ayuda de Martínez con el caso, los fiscales decidieron acusarlo también de asesinato porque fue “muy activo” en el asesinato, escribió el medio.

La madre de Baker le dijo al medio que Martínez y Baker se conocieron cuando trabajaban en Sears, Roebuck & Co. y vivieron juntos durante aproximadamente un año. Después del arresto de Martínez, la madre de Baker dijo: “Creo que es correcto que los dos estén siendo acusados ​​porque está claro que ambos estuvieron involucrados”.

Martínez fue declarado culpable del asesinato de Baker en su juicio en diciembre de 1996 y, al igual que Blalock, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la sentencia de Martínez fue conmutada en el verano de 2020 y se convirtió en elegible para la libertad condicional, que se concedió en diciembre de 2020.