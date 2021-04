Rodney Alcala: ¿Dónde está en 2021 este asesino en serie?

Rodney Alcala, también conocido como “The Dating Game Killer”, se encuentra ahora en el corredor de la muerte en una prisión estatal de California. Hoy tiene 77 años.

Alcala fue condenado a muerte por el asesinato de cinco personas en California y también es sospechoso de otros asesinatos. También fue sentenciado a 25 años de prisión en Nueva York tras declararse culpable de dos asesinatos.

La historia de Alcala se presentó en ABC 20/20 en un nuevo episodio, “The Dating Game Killer”, y se transmitió el viernes 8 de enero de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Alcala está encarcelado en Corcoran, California

Alcala está en el corredor de la muerte en Corcoran, California, según sus registros de prisión. Fue condenado a muerte por el asesinato de cinco personas en California. Entre ellos se encontraba Robin Samsoe, de 12 años.

Samsoe era una estudiante de ballet que desapareció camino a clase mientras montaba una una bicicleta Schwinn amarilla en el muelle. Fue conmemorada en una placa en 2014, 35 años después de su muerte.

Aquí está su historial de prisión:

Alcala también se declaró culpable de dos asesinatos en Nueva York: de la asistente de vuelo de TWA Cornelia Crilley, de 23 años, en 1978 y de Ellen Jane Hover, de 23, en 1977. Crilley fue violada y estrangulada hasta la muerte con sus propias medias en su apartamento. Hover era hija de Herman Hover, el dueño del popular club nocturno de Hollywood Ciro’s, y la ahijada de Dean Martin y Sammy Davis Jr. El cuerpo de Hover fue encontrado en 1978, y Alcala se declaró culpable de los asesinatos en 2012, según Biografía.

Alcala apareció en “The Dating Game” en medio de su ola de asesinatos y consiguió una cita

Alcala cautivó a la soltera Cheryl Bradshaw con sus lascivas respuestas a sus preguntas en el programa televisivo “The Dating Game” el 13 de septiembre de 1978. Sin embargo, poco después de conocer a Alcala en persona, Bradshaw decidió no salir con él porque le dio miedo.

“Empecé a sentirme mal. Él estaba actuando de manera realmente espeluznante”, dijo en The Sun.

Alcala fue presentado en “The Dating Game” como “un fotógrafo exitoso.

Alcala aparece sonriendo y asintiendo con el pelo suelto y ondulado.

El soltero número dos, Jed Mills, también encontró inquietante a Alcala.

“Él era espeluznante. Definitivamente espeluznante ”, le dijo a CNN, y agregó que no quería estar cerca de él.