Dejywan Floyd: Arrestan a sospechoso de matar a madre de 6 niños

Dejywan Floyd es el sospechoso acusado de matar a tiros a Julie Eberly, una madre de seis hijos de Pensilvania que fue asesinada cuando se dirigía a unas vacaciones en la playa con su esposo en un incidente de furia al azar en Lumberton, Carolina del Norte, según el Departamento del Sheriff del condado de Robeson.

“El asesinato ocurrió el jueves 25 de marzo de 2021 alrededor de las 11:40 AM en I95 South, Lumberton NC cerca de la salida 22”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Robeson en un comunicado de prensa.

El sheriff Burnis Wilkins dijo en un comunicado: “Esta era una familia inocente de Pensilvania que se dirigía a la playa de vacaciones. Afortunadamente, habían dejado a sus seis hijos en casa con sus abuelos, pero ahora estos niños tienen que vivir con la idea de que su madre ha sido asesinada de una manera cobarde y sin sentido. Mi corazón está con esta familia y pido que todos los que lean esto se detengan y oren por toda esta familia”.

Esto es lo que necesita saber:

Según un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff, el jueves 1 de abril de 2021 aproximadamente a las 12:38 AM, Dejywan R. Floyd, de 29 años, de Lumberton, NC “fue arrestado en Parkview Apartments en Lumberton, NC”.

Floyd está acusado de asesinato en primer grado. Los cargos están relacionados con la muerte de Julie Eberly, de 47 años, de Manheim, Pensilvania, confirmó el departamento.

El sheriff Burnis Wilkins dijo: “Las imágenes de vigilancia proporcionadas a los investigadores por docenas de empresas y residentes que cooperaron fueron elementos claves en el seguimiento del camino de Floyd en el condado de Cumberland antes y después del tiroteo.

Independientemente de las circunstancias, nadie merecía ser asesinado mientras viajaba por las carreteras de nuestra nación. Estoy orgulloso del trabajo de investigación realizado por las agencias de aplicación de la ley que se unieron para llevar este caso a una conclusión exitosa”.

Floyd “fue procesado y puesto bajo la custodia del Centro de Detención del Condado de Robeson sin derecho a fianza con una audiencia de primera aparición programada para el jueves por la mañana”, dice el comunicado.

Cualquier persona que tenga información adicional sobre el caso debe llamar a la Oficina del Sheriff del condado de Robeson al 910-671-3170 o enviar un correo electrónico a sheriff@robesoncoso.org

UPDATE: A Lancaster County woman is dead after a road rage shooting in North Carolina. Julie Eberly and her husband were heading to a beach vacation. The latest on WGAL News 8 Today. pic.twitter.com/k4nmKLHS2z

— Jere Gish (@jeregishWGAL) March 26, 2021