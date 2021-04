William ‘Billy’ Evans: así era el oficial que murió en el tiroteo del Capitolio

William “Billy” Evans es el oficial de policía del Capitolio que murió en el ataque en una barricada norte.

“Es con profunda tristeza que comparto la noticia del fallecimiento del oficial William ‘Billy’ Evans esta tarde debido a las lesiones que sufrió después de un ataque en la Barricada Norte por un asaltante solitario”, escribió el jefe interino de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, Yogananda Pittman.

Fue uno de los dos oficiales heridos en el ataque por un sospechoso que empuñaba un cuchillo, quien ha sido identificado por MSNBC como Noah Green, de 25 años, de Indiana. Las autoridades aún no han dado a conocer el nombre del sospechoso, que está muerto.

La condición del segundo oficial no está clara. No se dio a conocer el nombre del segundo oficial.

El presidente Joe Biden ordenó que se ondearan banderas a media asta en todos los edificios federales en honor a los dos oficiales.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del oficial Evans y a todos los que lamentan su pérdida. Sabemos lo difícil que ha sido este momento para el Capitolio, para todos los que trabajan allí y para quienes lo protegen”, dijo el presidente.

Esto es lo que necesita saber:

Evans formó parte de la unidad de primeros auxilios

US Capitol Police have named William Evans as the officer who died after a car rammed into a barricade outside the Capitol building. Officer Evans had been a member of the United States Capitol Police for 18 years. Follow live updates: https://t.co/7d3bUMjTBZ pic.twitter.com/CaHOTwzcOk — Sky News (@SkyNews) April 2, 2021

La policía del Capitolio de Estados Unidos ha identificado a William Evans como el oficial que murió después de que un automóvil chocara contra una barricada frente al edificio del Capitolio.

El oficial Evans había sido miembro de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos durante 18 años.

Evans “era miembro de la Unidad de Primeros Auxilios de la División del Capitolio. Por favor, mantenga al oficial Evans y a su familia en sus pensamientos y oraciones ”, escribió la policía.

El sospechoso fue baleado por la policía y también está muerto.

“El sospechoso embistió con su auto a dos de nuestros oficiales y luego golpeó la barrera de la barricada norte. El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano”, dijo el jefe. Luego, nuestros oficiales se enfrentaron a ese sospechoso. No respondió a las órdenes verbales. El sospechoso comenzó a arremeter contra los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos, momento en el que los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos dispararon contra el sospechoso. El sospechoso ha sido declarado fallecido”.

Dos agentes fueron trasladados al hospital. “Es con el corazón muy apesadumbrado que anuncio que uno de nuestros oficiales ha fallecido”, dijo Pittman.

Evans era un veterano que llevaba 18 años en la policía del Capitolio

Members of #DCsBravest Engine 13, Truck 10, Ambulance 13 and the Foam Units pay their respects as the procession carrying the remains of slain @CapitolPolice Officer William “Billy” Evans arrives at the office of the Chief Medical Examiner adjacent to their quarters. pic.twitter.com/XSnlP7GIlh — DC Fire and EMS (@dcfireems) April 2, 2021

La jefa interina de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, Yogananda Pittman, escribió en su declaración que el oficial Evans “había sido miembro de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos durante 18 años. Comenzó su servicio en la USCP el 7 de marzo de 2003″.

La última muerte se produce después de que los disturbios en el Capitolio dejaran a varios oficiales heridos

BREAKING: 2 Capitol police were wounded after a car rammed into them. The Capitol building was ordered on lockdown over an "external security threat." ▪️ Gunshots reported in the area

▪️ Suspect is in custody

▪️ Suspect and officers transported to hospital pic.twitter.com/RG3O78nN7K — AJ+ (@ajplus) April 2, 2021

La muerte de Evans se produjo después de que los disturbios en el Capitolio dejaran a varios oficiales con la Policía del Capitolio heridos. El oficial Brian Sicknick perdió la vida.

No está claro si el incidente del tiroteo del 2 de abril tiene algo que ver con los disturbios del pasado.

Se erigió una cerca alrededor del edificio del Capitolio después del ataque del 6 de enero, pero USA Today informó que seguía siendo “vulnerable”.

El sospechoso era seguidor del Islam, informó una red, pero no se sospecha de terrorismo

Here's more of the procession for the fallen Capitol Police officer. The Secret Service were emotional in a way I have never seen before. Incredibly sad. pic.twitter.com/9rKyb915Lq — Hunter Walker (@hunterw) April 2, 2021

La policía dijo en una conferencia de prensa que no creía que el terrorismo fuera la causa del ataque.

MNSBC informó que el sospechoso era un seguidor del Islam, según su página de Facebook ahora eliminada.

Sin embargo, la policía dijo que aún estaban investigando el motivo, incluso si estaba motivado por animadversión hacia la aplicación de la ley.