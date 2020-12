[VIDEO] ¡Estrella de TikTok es diagnosticado de coronavirus y se pone a bailar ‘I Will Survive’!

Nathan Apodaca, la sensación de TikTok que se volvió viral por un video que lo muestra bebiendo jugo de Ocean Spray mientras anda en patinete al trabajo mientras escucha a Fleetwood Mac, dio positivo por COVID-19, confirmó en una publicación de Instagram. Se llama @420doggface208 en TikTok, pero algunas personas lo conocen como doggface208.

Apodaca publicó una captura de pantalla de su prueba COVID-19 positiva en Instagram, donde usa el identificador doggface208. “Oren por mí. He dado positivo.”

La gente rápidamente llenó el hilo de comentarios con buenos deseos. “Has ESTADO en mis oraciones, Rey. El Covid no tiene ninguna posibilidad … también lo patearás como lo hiciste con el 2020”, escribió uno.

La publicación acumuló más de 300.000 me gusta en solo seis horas.

Esto es lo que necesita saber:

Apodaca publicó otro video en el que canta y baila la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. También mostró que estaba comiendo un plato de sopa. Escribió: “Sobreviviré”.

Según la revista People, el representante de Apodaca también confirmó el diagnóstico positivo de COVID-19. Apodaca, con sede en Idaho, “comenzó a experimentar síntomas que incluyen dolor de cabeza, fiebre, tos, congestión y dificultades para respirar poco después de regresar a casa desde Los Ángeles”, escribió People.

TMZ informó que su prometida también tiene COVID-19, y que Apodaca cree que se contagió en su viaje a Los Ángeles. Recibió los resultados el lunes 14 de diciembre.

El video que hizo famoso a Apodaca en TikTok lo mostraba bebiendo Ocean Spray mientras hacía longboard mientras escuchaban “Dreams” de Fleetwood Mac de fondo. Iba camino al trabajo cuando filmó ese video TikTok y su auto se acababa de romper, por lo que tomó un patinete. Su fama en TikTok llevó a Ocean Spray a regalarle un auto nuevo.

Tiene 6.2 millones de seguidores en su página de TikTok. El video del jugo de arándano se ha compartido en YouTube, donde tiene millones de visitas.

“Gracias por el amor y las donaciones. Lo aprecio mucho.”, escribió en Twitter.

So thanks for the love and support an here it is my original video same as all going around but yes thanks for the love n donations it’s very appreciated an much needed 🤙🏼 vibe on world pic.twitter.com/gkCgc1U9As

