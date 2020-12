Sospechoso de asesinato se escapa mientras lo trasladaban a prisión

Un sospechoso de asesinato de 22 años anda suelto después de que se escapara el lunes por la tarde en Indiana, explica la policía.

El Departamento del Sheriff del condado de Lake anunció el 14 de diciembre que Leon Taylor de Hammond escapó en Gary durante su proceso de extradición de Texas. El sospechoso escapó alrededor de las 3 PM con una camioneta privada contratada, que lo transportaba a la cárcel del condado de Lake, dijo el Departamento en Facebook.

Según el fiscal del condado de Lake, Oscar Martínez Jr., Taylor es buscado por un cargo de asesinato por un homicidio en el este de Chicago.

Martínez escribió en Facebook:

“Un agente de REDI Transports, de Green Bay, Wisconsin, estaba transportando a Taylor desde Texas, cuando escapó en el área de 35th y Grant Street en Gary. El agente llamó a la policía de Gary y se solicitó al Departamento del Sheriff del condado de Lake que ayudara en la búsqueda del sospechoso. Los oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Lake se desplazaron hacia allí, como también el helicóptero de la Unidad de Aviación del Condado de Lake y la unidad K-9.”

Taylor es descrito como un hombre negro de seis pies de altura que pesa alrededor de 162 libras, dijo Martínez. Tiene cabello castaño y ojos color avellana, agregó el sheriff.

Martínez advirtió que Taylor “es considerado peligroso” y anima a cualquiera que tenga información sobre su paradero a llamar al 911 de inmediato.

Esto es lo que necesita saber:

Leon Taylor, Murder Suspect Being Extradited From Texas, Escapes Custody In Gary, Indiana https://t.co/dds891RWYi pic.twitter.com/irvyY74Cmo

— CBS Chicago (@cbschicago) December 15, 2020