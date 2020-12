Esconde 6 meses el cadáver de un hombre en la basura para cobrar la Seguridad Social

Michelle Haney, de 48 años, fue arrestada en Florida a principios de esta semana después de que confesara haber escondido el cadáver de su compañero de habitación Jon Leonard, de 39 años, en la basura para seguir cobrando sus beneficios del Seguro Social, dijo la policía. La Oficina del Sheriff del condado de Manatee dijo en un comunicado de prensa que Leonard murió en julio, pero en lugar de informar de su muerte, Haney escondió su cuerpo, primero en un armario y luego en la basura de un vecino.

Según el comunicado de prensa de la oficina del fiscal, el vecino abrió el contenedor el martes 8 de diciembre y llamó a las autoridades después de notar un mal olor. Los detectives dijeron que el bote de basura de 55 galones contenía el cuerpo de Leonard “en una etapa avanzada de descomposición”.

Haney ha sido acusado de abusar de un cuerpo humano muerto y se esperan cargos adicionales, informó la oficina del fiscal. Los detectives continúan investigando la causa de la muerte de Leonard y se está realizando una autopsia.

Michelle Haney (DOB: 8/11/72) has been arrested & charged with Abuse of a Dead Human Body in connection to a death investigation involving a body located in a trash bin in Bradenton yesterday (12/8). Details: https://t.co/uXJVgqnNJp pic.twitter.com/CIRjV9BkQa

— Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) December 9, 2020