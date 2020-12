¡Tiroteo en la Catedral de San Juan el Divino de New York!

La policía disparó contra un hombre armado que abrió fuego en la Catedral de San Juan el Divino en la ciudad de Nueva York la tarde del 13 de diciembre, según el Departamento de Policía de Nueva York. Varios informes dicen que el hombre armado comenzó a disparar en los escalones cuando un concierto de Navidad estaba terminando.

Sólo el hombre que abrió fuego fue herido por las balas.

Una portavoz del NYPD contó a Heavy.com que alrededor de las 3: 45 PM el 13 de diciembre se recibieron múltiples llamadas al 911 “por un tiroteo” en las cercanías de la 112 oeste y la avenida Amsterdam. Esa es la ubicación general de la iglesia.

“Los oficiales llegaron a la escena. Observaron a un hombre disparando un arma de fuego en el lugar”, dijo la portavoz a Heavy. Los oficiales dispararon al individuo, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se encuentra en estado crítico.

A man was shot by police after shots rang out at the end of a Christmas choral concert on the steps of a Manhattan cathedral Sunday afternoon. https://t.co/sXsxm7rXmD

“Nadie más resultó herido en ese momento por una herida de bala”, dijo, y agregó que varios agentes sufrieron tinnitus. Los oficiales explicaron que el motivo por el que abrió fuego aún no está claro y no pudieron revelar el nombre del sospechoso porque la investigación sigue “acaba de comenzar”.

Esto es lo que necesita saber:

Shooting Incident – Manhattan Ny W 112 St and Amsterdam Ave at the Cathedral Church. 1 Shooter on scaffolding actively firing on police. Shooter neutralized no civilian or LEO injuries reported. pic.twitter.com/T3meZfEXm7

Según The Washington Times, el tiroteo estalló en los escalones de la catedral de Manhattan cuando acababa de terminar un concierto coral navideño.

Sin embargo, según el New York Daily News, “el hombre llegó a las escaleras” de la iglesia “mientras el coro cantaba villancicos y comenzó a disparar balas al aire”. El hombre, de unos 50 años, recibió un disparo en la cabeza de dos agentes, según el Daily News.

El periódico informó que el tiroteo ocurrió poco antes de las 4 p.m. en la Catedral de San Juan el Divino. El hombre fue baleado por la policía “después de que este abriera fuego”, informó el periódico.

The Associated Press informó que el tiroteo se produjo cuando la gente bajaba por los escalones después del concierto y el hombre armado empuñaba un rifle. Los agentes que abrieron fuego estaban allí para brindar seguridad, según AP.

Outside the Cathedral of Saint John. It’s not clear if there’s another shooter left inside the church. An officer earlier said so. It appears one person who was shooting a gun outside the church was shot by police. pic.twitter.com/QMaQq46lHo

— Lauri Neff (@lneffist) December 13, 2020