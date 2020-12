¡Cuatro meses de cárcel por saltarse la cuarentena por el coronavirus!

Skylar Mack es una adolescente estadounidense y estudiante de la Universidad Mercer en Georgia que fue sentenciada a cuatro meses de cárcel por violar la cuarentena en las Islas Caimán para ver a su novio actuar en una competición profesional de motos acuáticas, dicen las autoridades de la nación caribeña. El novio de 24 años de Mack, Vanjae Ramgeet, también recibió una sentencia de cuatro meses, informa Cayman News Service.

Según el Cayman News Service, Mack, que es la hija del pilotor de motos de agua profesional Dennis Mack, violó la cuarentena del COVID-19 de 14 días el 29 de noviembre, solo dos días después de llegar a la isla. Pasó siete horas con miembros del público después de quitarse una pulsera que rastreaba su ubicación, informa el periódico.

Ella le dijo a las autoridades que la pulsera iMsafe estaba demasiado ajustada, por lo que la aflojaron en el hotel donde estaba en cuarentena y luego pudieron quitársela, según Cayman News Service. Mack luego asistió a un evento de motos acuáticas en South Sound.

Un juez condenó inicialmente a Mack y Ramgeet, nativo de las Islas Caimán, a 40 horas de servicio comunitario y una multa de $ 2,600 cada uno, según los fiscales. Mack pagó la multa, pero el gobierno apeló y fue resentenciada el 17 de diciembre, informa el diario.

Mack y Ramgeet no pudieron ser contactados por Heavy. El Servicio de Noticias de las Caimán informó después de la audiencia del 15 de diciembre, “Visiblemente angustiada por la decisión, la pareja fue detenida inmediatamente. Aunque es poco probable que vayan a la cárcel los cuatro meses completos, es casi seguro que pasarán las vacaciones en HMP Fairbanks y HMP Northward respectivamente”.

Mack se declaró culpable de no cumplir con las regulaciones de supresión de COVID-19 después del incidente del 29 de noviembre, y pasó un tiempo en una instalación de cuarentena del gobierno antes de ser resentenciado el 17 de diciembre y trasladado a prisión, informa Cayman Compass.

Mack había llegado a la isla el 27 de noviembre y se le pidió que permaneciera en su hotel durante 14 días antes de interactuar con el público, como lo son todos los recién llegados a la isla. Según Cayman Compass, Mack no usó ni mascarilla ni practicó el distanciamiento social durante la competición de motos de agua. Durante la audiencia de la nueva sentencia, el juez Roger Chapple dijo que “la gravedad de la violación fue tal que la única sentencia apropiada habría sido la de encarcelamiento inmediato”, según el Cayman Compass.

Según Cayman News Service, “el juez Chapple estaba claramente preocupado por imponer una pena privativa de libertad a jóvenes sin condenas previas, pero dijo que era necesario para proteger la envidiable posición de Cayman de estar libre del virus.”

El abogado de Mack, Jonathan Hughes, dijo antes de la apelación: “No hay forma de que pueda ser correcto que se imponga una sentencia de prisión por un delito por primera vez a un acusado de 18 años, que se declaró culpable anticipadamente.”

Hughes agregó: “La Sra. Mack pagó su multa en su totalidad con sus ahorros, lo que resultó en el agotamiento de una parte significativa de sus fondos. Ha recibido correos de odio, incluso amenazas de muerte. Esto incluso ha afectado a su padre, que también es un piloto profesional de motos acuáticas y ahora ha perdido el patrocinio a causa de ello”.

Según el Cayman Compass, el juez dijo que Mack deberá regresar a los Estados Unidos después de que cumpla la sentencia y recomendó que se le prohibiera ingresar a las islas hasta que la frontera se reabra a los viajes normales.

