Muere famosa actriz de Hollywood a los 53 años

Natalie Desselle-Reid, actriz mejor recordada por su aparición en B.A.P.S. y Eve, murió el lunes por la mañana a la edad de 53 años. A la actriz se le había diagnosticado cáncer de colon a principios de año, pero mantuvo su diagnóstico en privado, informó TMZ, y había pasado los últimos días en cuidados paliativos.

Según el medio, un comunicado oficial dice: “Es con el corazón muy apesadumbrado que compartimos la pérdida de nuestra hermosa Natalie esta mañana. Ella era una luz brillante en este mundo. Una reina. Una madre y una esposa extraordinaria”.

Just absolutely decimated by this news…

Actress Natalie Desselle, a bright shining star passed away this morning. I got to know her when my mom was managing her.

She will be so missed…sending out prayers to her children and husband.

💔🙏🏽😢

Rest In Peace, Sweet Girl🙏🏽 pic.twitter.com/BsyltHxKRG

