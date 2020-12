Muere ex actriz de famoso reality estadounidense a los 33 años

Whitney Collings, quien protagonizó la serie de telerrealidad Bad Girls Club, murió el 3 de diciembre, como informó TMZ. Ella tenía 33 años.

Collings apareció en 12 episodios de Bad Girls Club de Oxygen entre 2008 y 2009 y volvió a filmar el especial de reunión de Bad Girls Club. Antes de unirse a la serie de telerrealidad, trabajó como representante de ventas para Priority One Marketing Group en Florida, según su página de IMDb. En el momento de su muerte, trabajaba como ejecutiva de ventas senior en Ecigarettes Wholesale, como se indica en su página de Facebook.

La madre de Collings, Linda Houghton Collings, confirmó la noticia de la muerte de su hija en Facebook y cambió su perfil a una foto con su hija cuando todavía tenía el pelo rubio.

La madre de Collings escribió: “Estoy completamente destrozada y nunca superaré esto. La vida es tan injusta. Era amable y tenía un gran corazón”, informó TMZ. Una amiga de la estrella de reality, Christina Marie, escribió en su página de Facebook: “Estoy completamente destrozada, Whitney Collings, tenemos tantos recuerdos divertidos juntos… Descansa tranquila, hermoso ángel, estás con tu papá ahora ..”

La causa de la muerte no se reveló de inmediato, pero TMZ informó que Collings murió mientras estaba en un hospital cerca de su ciudad natal de Boston. El medio dijo: “El médico forense actualmente tiene el caso de Whitney y determinará la causa de su muerte”.

Collings estudiaba biología y física en el estado de Salem mientras aparecía en “Bad Girls Club”

BGC3 Whitney and Ailea Entrance/ Amber M VS Tiffany ARGUMENT REUNION 2020-05-07T02:05:07Z

Collings tenía solo 21 años cuando se convirtió en una estrella de la realidad. Mientras trabajaba como camarera en Boston, Collings también estudiaba biología y física en Salem State, según informó The Boston Herald.

En cuanto a por qué decidió unirse a la serie de telerrealidad, Collings se sintió atraída por el deseo de vivir en una lujosa casa en Los Ángeles, “y era una buena excusa para la fiesta”, bromeó antes de que se estrenara la temporada en 2008. Su apodo en la serie fue “The Straight Shooter”.

Aunque Collings tuvo enfrentamientos en pantalla con compañeros de reparto como Sarah Michaels, Ailea Carr y Tiffany Davis, le dijo a The Boston Herald que fuera de la pantalla eran todos amigos cercanos “que hablan a diario. Sigo diciéndole a la gente: ‘Es un reality show de televisión'”, insinuando que no todo lo que vieron los espectadores en la televisión fue un drama real.

En 2009, Collings reveló a Reality Wanted que consiguió el papel después de registrarse en su sitio web. “De hecho, olvidé que me uní, pero comencé a recibir todos estos correos electrónicos sobre diferentes oportunidades de casting. Me di cuenta de uno para The Bad Girls y pensé: “Esto parece un espectáculo para mí”, y envié una solicitud.

Después de que el director de casting le enviara un correo electrónico, la llevaron en avión a Los Ángeles para la audición final. Cuando Collings se enteró de que consiguió el papel, “estaba saliendo con una amiga cuando recibí la llamada. Dijeron que lo logré, pero me dijeron que no podía contárselo a nadie. Dijeron que querían llevarme a Los Ángeles para comenzar a filmar en dos semanas”.

Collings fue despedida de “Bad Girls Club” después de golpear a un miembro del elenco

Mientras Bad Girls Club estaba filmando en Cancún, México, Collings estuvo involucrada en un altercado en un club que hizo que la expulsaran del programa. Según Collings, así fue como se desarrolló esa situación:

“Leah tuvo un altercado con Amber. Traté de calmarlos a todos cuando nos íbamos, pero Amber vino detrás de mí con un zapato. Traté de alejarme cuando Amber comenzó a golpearme. Terminé dándole una patada en la cara y me echaron.”

Después, “estaba enojada y molesta”, dijo Collings a Reality Wanted. “Solo estaba tratando de defender a Leah. No fue justo, pero al mismo tiempo estaba en el contrato: si golpeas a alguien te echan”.

En general, Collings no habría cambiado la experiencia por nada más. “Estoy muy contenta”, dijo Collings. “Fue una oportunidad única en la vida. Podría definitivamente repetir la experiencia. No me arrepiento de nada”.

Su compañera de Bad Girls Club, Demitra “Mimi” Roche, falleció en julio

La muerte de Collings se produce pocos meses después de que la estrella de Bad Girls Club, Demitra “Mimi” Roche, muriera en julio a los 34 años.

La muerte de Roche fue confirmada por su amigo, el rapero de Miami Er305. El rapero escribió en su página de Instagram, “RIP @DEMITRAJADE. Se fue demasiado pronto. Una de las personas más amables que conocí. Gracias por apoyar verdaderamente mi oficio desde el día 1 antes de que nadie creyera. Todos te extrañamos, Mimi”.

Roche fue precedido en la muerte por otro miembro del elenco de Bad Girls Club. La estrella de la temporada 12, Linsey Jade, murió el 2 de abril de 2015. Tenía 22 años.