NASA planea construir una base permanente en la Luna. ¿Cuándo y dónde?

La NASA busca construir su primera estructura permanente sobre la Luna: una base lunar equipada con espacio de trabajo y para diario vivir para los astronautas, pistas de aterrizaje, carreteras y almacenamiento. El programa será parte de su próxima misión espacial a la Luna bautizada Artemis y será lanzado en etapas. Se espera que la construcción inicie para finales de la próxima década.

NASA usaría polvo lunar para construir sobre la Luna

Una compañía startup en Texas dice tener la solución: edificar una estructura usando impresión 3D con polvo lunar. ICON es una compañía con amplia experiencia en edificaciones impresas en 3D. Desde 2018 se ha dedicado a construir viviendas en México y Texas y en el 2015 participó en el desafío de Hábitat Impreso en 3D de la NASA demostrando un método de construcción y tecnologías que pueden adaptarse para aplicaciones más allá de nuestro planeta. “Desde la fundación de ICON, hemos estado pensando en la construcción fuera de este planeta”, dijo Ballard.

La idea es desarrollar una tecnología que pueda convertir el polvo lunar, la capa superior en el suelo de la luna, en un material similar al concreto, le explicó el fundador de ICON, Jason Ballard, a CNN.

Según un reporte de Markets to Markets, la tecnología de impresión 3D podría reducir residuos de construcción en un 30% – 60%, costos laborales en un 50% – 80% y tiempo de construcción un 50% – 70%.

ICON ha estado trabajando de cerca con otros departamentos en la NASA como el Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, para ensayar con simulantes de polvo lunar y diversas tecnologías de procesamiento e impresión. “Queremos aumentar el nivel de preparación de la tecnología y los sistemas de prueba para demostrar que sería factible desarrollar una impresora 3D de gran escala que pudiera construir infraestructura en la Luna o Marte”, dijo Corky Clinton, director asociado de la Oficina de Ciencia y Tecnología de Marshall.

Para la NASA, construir sobre la Luna sería el primer paso antes de hacerlo en el planeta Marte.

Está previsto que un proyecto de esta magnitud (y fuera de este mundo) conlleve algunos obstáculos. Esto no solo incluye convertir el polvo lunar en material para construcción, sino también edificar estructuras cómodas y fuertes a prueba de “altos niveles de radiación, violentos terremotos lunares, cambios extremos de temperatura”.

Según Space.com, las temperaturas en la Luna durante el día son alrededor de 100 grados C y por la noche, tan fría como 173 grados C.

Dieciocho astronautas serán parte del programa Artemis

Dieciocho astronautas y expertos en aeronaves han sido elegidos para entrenar para la misión, incluyendo dos hispanos, Joseph M. Acabá y Francisco C. Rubio. La ultima vez que un hombre piso la luna fue en 1972. Esta vez nueve mujeres tendrán la oportunidad de hacer historia y deslizarse por el astro.

Los astronautas son Joseph M. Acaba, Kayla J. Barron, Raja Chari, Matthew S. Dominick, Victor J. Glover, Warren Hoburg, Jonathan Kim, Christina H. Koch, Kjell N. Lindgren, Nicole A. Mann, Anne C. McClain, Jessica U. Meir, Jasmin Moghbeli, Kathleen Rubins, Francisco C. Rubio, Scott D. Tingle, Jessica A. Watkins y Stephanie D. Wilson.

El primer vuelo del programa que enviará astronautas al espacio está programado para 2023.