La NASA descubre agua en el lado soleado de la Luna. ¿Por qué esto es importante?

El reciente descubrimiento de agua por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en ingles) en la superficie iluminada por el sol de la luna ha puesto nerviosos a los astrónomos y selenólogos, mientras cuestionan futuras misiones exploradoras.

El agua fue descubierta por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA, por sus siglas en ingles) de la NASA y también se descubrió en áreas que antes se pensaba no podián albergar líquido.

El descubrimiento podría tener implicaciones para el potencial y la presencia de vida en la luna.

Esto es lo que necesitas saber sobre el agua que encontró la NASA

El agua se descubrió por primera vez en la luna después de décadas de investigación y barridos satelitales que capturaron imágenes del hielo que se había formado alrededor de los polos lunares. Cuando la región del polo sur de la luna fue impactada en 2009, levantaron escombros y, en esos escombros, el satélite de observación y detección del cráter lunar (LCROSS) detectó agua, informó Space News. La misión india Chandrayaan-1 y la instalación del telescopio infrarrojo de la NASA también habían encontrado previamente hidratación en áreas soleadas de la superficie lunar, según la NASA, pero los científicos no pudieron decir si era H20 o una mezcla de hidroxilo (hidrógeno-oxígeno).

Este descubrimiento más reciente, sin embargo, detectó trazas de moléculas de agua en el cráter Clavius, que está bajo la luz solar directa durante el equivalente a 14 días terrestres (un día lunar).

La NASA anunció el descubrimiento a través de Twitter:

💦🌚 Water molecules were found in Clavius Crater, one of the largest craters visible from Earth on the Moon! This discovery from our @SOFIAtelescope indicates that water may be distributed across the surface, & not limited to cold, shadowed places. More: https://t.co/oIcCbbl50Y pic.twitter.com/Q5Ve6QwZJM — NASA (@NASA) October 26, 2020

Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la NASA con sede en Washington, dijo a Space News: “La expectativa es que cualquier agua presente en una superficie de la luna iluminada por el sol no sobreviva al día lunar. Este descubrimiento revela que el agua podría estar distribuida por la superficie lunar y no estar limitada a los lugares fríos y sombreados cerca de los polos lunares”.

Hertz dijo que el descubrimiento confirmó lo que se sospechaba durante mucho tiempo sobre la presencia de agua, a pesar de la sorpresa sobre la resistencia del agua en la luna. “Teníamos indicios de que H2O, el agua familiar que conocemos, podría estar presente en el lado iluminado por el sol de la Luna”, dijo Hertz. “Ahora sabemos que está ahí. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la superficie lunar y plantea preguntas intrigantes sobre los recursos relevantes para la exploración del espacio profundo”.

¿Qué podría significar el agua en la luna?

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

El agua en la luna, y más específicamente, el agua distribuida por toda la superficie de la luna, como dijo Hertz que implica este último descubrimiento, podría acercar a los científicos a descubrir si podría existir vida en la luna o si ya existe vida en la luna. El agua es uno de los ingredientes clave de la formación de la vida, aunque las teorías sobre cómo el agua influye en la creación de la vida ha variado con el tiempo.

A Charles Darwin y Stanley Miller se les atribuye la creación de la teoría de la sopa primitiva, que implica que las sustancias químicas necesarias para la vida ya estaban en el océano y, un día, se ensamblaron espontáneamente para formar las primeras moléculas de vida. En 2010, Science Daily informó sobre un artículo que sugería que “fue la energía química de la Tierra, procedente de los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano, lo que inició la vida temprana”.

Casey Honniball, becario postdoctoral en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dijo que la siguiente pregunta es averiguar cómo se genera el agua. “Sin una atmósfera espesa, el agua en la superficie lunar iluminada por el sol debería perderse en el espacio”, dijo. “Sin embargo, de alguna manera lo estamos viendo. Algo está generando el agua y algo debe estar atrapándola allí”.

Honniball sugirió a Space News que los vientos solares o los micrometeoritos podrían haber traído el agua. Eso es similar a la explicación que dio Chris Welch, un experto en astronáutica y sistemas espaciales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kingston en Londres, en 2009. Welch, según Science Daily, dijo: “Lo que se cree ahora es que el agua proviene de partículas en el viento solar el cual es emitido por el sol y se aleja de él continuamente”.

“Se cree que el agua existe como una capa muy fina que cubre las partículas del suelo lunar, o como grupos de moléculas, no como un líquido”, dijo Welch en 2009. “No se podía beber en su forma actual, pero si se extrae, ciertamente podría hacerlo. Se ha sugerido que un metro cúbico de suelo podría proporcionar un litro de agua”.

La NASA señaló que los científicos aún no pudieron determinar si el hielo descubierto por SOFIA es de fácil acceso. Las respuestas más definitivas requerirán una mayor exploración y los científicos esperan descubrir más a través de su programa Artemis, que tiene planes de enviar dos personas más a la luna en 2024.

