Amenazan a Muñecos de Times Square en NY: ¿Por qué buscan sacarlos?

Elmo, Spiderman, la estatua de la Libertad, Minnie Mouse, Elsa, Batman, Cookie Monster y otros reconocidos personajes que se ganan la vida a diario en la famosa atracción turística de Times Square en la ciudad de Nueva York, podrían pronto estar empacando maletas y quedarse desempleados.

Una ley que avanza en el Concejo Municipal de Nueva York, los pudiera poner fuera del famoso lugar, quitando del paisaje de la ciudad a trabajadores, que para unos son parte de la vida de la ciudad y para otros son personajes incómodos.

Según un reporte del periódico Wall Street Journal, los concejales Keith Power y Corey Johnson, están impulsando una iniciativa con la que buscan que cuando se reactive el turismo en la ciudad, los visitantes no tengan que vivir el presunto acoso de los muñecos que se mueven en la zona, tomándose fotos con los peatones, a la espera de propinas.

El citado medio destacó que aunque en el 2016 se aprobó una ley para mantener a los muñecos en zonas designadas en la plaza y se les prohibió moverse por todo el lugar, tras exigir propinas y acosar a los turistas, los trabajadores, mayormente inmigrantes sin papeles, no han cumplido la norma.

Estas denuncias las contradicen los trabajadores de Times Square, quienes, según un artículo del periódico El Diario NY, han cambiado su manera de acercarse a los turistas y mayormente no exigen montos fijos como propina, sino lo que los visitantes quieran donar.

El citado medio recogió testimonios de los trabajadores disfrazados, quienes hicieron un llamado a la Ciudad para que no los saque de Times Square y no legisle a sus espaldas.

“Esto es lo peor que podrían hacernos. Querernos sacar de aquí en este preciso momento, sería matarnos como está haciendo en Colombia el presidente. No es justo que cuando apenas nos estamos empezando a levantar nos quieran sacar de una zona de la que hemos hecho parte por años”, dijo Antonio Vélez, al citado medio, quien se gana la vida vestido de Batman.

El concejal Ydanis Rodríguez, líder latino del Comité de Transporte del Concejo, también se mostró en oposición a la creación de la llamada Zona segura del distrito de teatros que propone la ley, que crearía más restricciones para la presencia de los muñecos en Times Square, y prohibiría que se acerquen al área de los teatros de Broadway.

“La mayoría de ellos son personas trabajadoras. Cualquier cambio que se haga debe ser en consulta con ellos y creándose oportunidades de darles las opciones de reubicarlos en trabajos estables bien pagados“, dijo el concejal a El Diario NY.

Por ahora el proyecto de ley no ha sido aprobado, y se seguirán realizando audiencias, pero los trabajadores de Times Square insisten en que no los ignoren ni los saquen de allí.