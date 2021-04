Nueva York levanta más restricciones COVID: ¿Cuándo reabrirán todo al 100%?

Luego de más de un año de estrictas restricciones que impactaron de manera desastroza los negocios de la ciudad, Nueva York se prepara para volver a la normalidad, y las autoridades locales y estatales anunciaron un set de buenas noticias.

En un hecho celebrado por muchos neoyorquinos, el gobernador, Andrew Cuomo anunció que desde este lunes 3 de mayo, los bares y las barras podrán tener nuevamente clientes sentados al lado del bar, en sus espacios interiores y desde el próximo 17 de mayo se pondrá fin a la orden de que ningún bar o restaurante pueda tener clientes terminando sus comidas o bebidas después de las 12 de la media noche.

Asimismo, desde el 31 de mayose acabará el toque de queda para de las 11:00 de la noche impuesto a los restaurantes de servicio interior.

This is going to be the #SummerofNYC!

We set a goal to FULLY re-open our city on July 1. All systems go. Let's get vaccinated and get there together.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/mKH47YshZl

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2021