Hombre en restaurante de Kentucky apunta con arma a manifestantes negros

Un manifestante no identificado de Louisville, Kentucky, apuntó con un arma a un grupo de manifestantes de Black Lives Matter que se acercaron y se apiñaron alrededor del comedor exterior de un restaurante, según muestra un video viral.

Un periodista local y la policía de Louisville dijeron que algunos de los manifestantes de BLM también estaban armados cuando la tensa escena estalló con el famoso Derby de Kentucky a la vuelta de la esquina.

El video fue publicado por Hayes Gardner, un reportero del Courier-Journal. Gardner escribió en su página de Twitter: “Para aquellos que han preguntado, sí, este hombre parecía estar armado, al igual que algunos manifestantes. Fueron unos minutos tensos. #Louisville”. Los manifestantes marchaban antes del Derby de Kentucky de este fin de semana.

Aquí está el video:

Confrontation between patrons at La Chasse and protesters. pic.twitter.com/iUFKA9zWvY — Hayes Gardner (@HayesGardner) May 2, 2021

Este video contiene imágenes adicionales de la escena, también del Courier-Journal.

“Varios manifestantes armados entraron en la propiedad del restaurante”, le dijeron a la policía.

La gente estaba armada en ambos lados del encuentro, dice la policía.

For those who have asked, yes this man appeared to be armed, as were a few protesters. It was a tense few minutes. #Louisville pic.twitter.com/BAw7r99KMf — Hayes Gardner (@HayesGardner) May 2, 2021

Según Fox News, un empleado de un restaurante dijo a los operadores de la policía que “varios manifestantes armados entraron en la propiedad del restaurante, que incluía un comedor al aire libre”.

Alicia Smiley, la portavoz de la policía, dijo a Fox: “Durante el encuentro, tanto los clientes como los manifestantes mostraron armas de fuego. Este incidente ocurrió después de los arrestos de manifestantes en dirección sur en el área en la cuadra 1500 de Bardstown Road. Los arrestos de ese grupo se realizaron después de que los manifestantes bloquearon repetidamente la carretera, a pesar de que los oficiales les pidieron verbalmente que utilizaran la acera”.

El Courier-Journal informó que al menos tres manifestantes fueron arrestados. No hubo informes de que alguno de los clientes del restaurante fuera arrestado.

The Courier-Journal informó que la policía se presentó en el restaurante poco después del enfrentamiento que fue capturado en video. El periódico agregó: “Otros manifestantes intervinieron y les dijeron que siguieran alejándose de los hombres”.

Los manifestantes marchaban por Breonna Taylor

La Chasse era el nombre del restaurante donde ocurrió el incidente. Los manifestantes marchaban por Breonna Taylor, la mujer que fue asesinada el año pasado a tiros por la policía en una orden de allanamiento de drogas.

A group of about 20 protesters are marching outside of Churchill Downs ahead of the 147th Kentucky Derby in #Louisville. “We haven’t forgotten Breonna,” one sign says. pic.twitter.com/A5C5dQh6wz — Hayes Gardner (@HayesGardner) May 1, 2021

En el video, los manifestantes se apiñaron cerca de las sillas del patio exterior. Una mujer parecía estar alejándolos del restaurante gritando: “No, no sigan adelante”.

Un hombre con una máscara levantó las manos en el aire. El comensal con la pistola se quedó inmóvil con ella, y la gente no reaccionó mucho en el video. Se desconoce el nombre del hombre.

La marcha frente al famoso Churchill Downs consistió en solo unos 20 manifestantes, aunque los manifestantes en otras áreas tenían más, según el Courier-Journal. Gardner informó que algunos de los manifestantes portaban carteles que decían frases como: “No hay justicia, no hay paz” y “No hay justicia, no hay derby”. El Departamento de Policía de Louisville filmó y compartió su propia transmisión en vivo que muestra la respuesta de la policía a la protesta.

La gente compartió ampliamente el video del hombre con el arma en las redes sociales. “Apuesto a que vemos más de esto…”, escribió uno. Algunas personas aplaudieron al hombre y dijeron que se oponen cuando los manifestantes interrumpen a las personas que cenan en restaurantes, lo que ha sucedido en otras ciudades.

