Mujer mató a 3 niños en Virginia y se suicidó: ¿Por qué lo hizo?

La policía está investigando la muerte de una mujer y tres niños en lo que catalogan como un asesinato-suicidio, ocurrido en el condado de Smyth, estado de Virginia. La Oficina del Sheriff del condado de Smyth dijo que los agentes de policía que respondieron a una llamada de emergencia el viernes, encontraron los cuerpos de una mujer de 27 años y dos niños, en Marion, suroeste de Virginia, según NBC12. Un tercer niño estaba en estado crítico y luego murió en el hospital, dijo la policía.

El medio informó que los dos niños encontrados muertos tenían 10 y 3 años, y el niño que fue llevado al hospital y murió allí, tenía 6 años. La Oficina del Sheriff del condado de Smyth también informó que había un cuarto niño, de 8 años, que “escapó de la escena”.

Los nombres de la mujer y los niños no se han hecho públicos y la relación entre ellos no se conoce en este momento.

La policía dice que su investigación muestra que la mujer mató a los niños y luego se quitó la vida ella misma.

Según NBC12, la oficina del alguacil ha dicho que no hay otros sospechosos en el horrible incidente y su investigación preliminar indicó que la mujer mató a los niños antes de suicidarse. El niño que resultó gravemente herido fue trasladado en avión al Centro Médico Johnson City de Tennessee, informó el Bristol Herald Courier.

Según el medio, el sheriff Chip Shuler dijo el sábado que el incidente ocurrió en un tráiler en Harley Road, en la comunidad de Thomas Bridge del condado de Smyth. El alguacil se refirió al incidente como un tiroteo, pero no proporcionó ninguna indicación sobre un posible motivo. La oficina del alguacil continúa investigando el hecho.

Dado que la pandemia del COVID-19 provocó el cierre de muchas escuelas y lugares de trabajo y obligó a las familias a pasar más tiempo juntas en situaciones estresantes, la violencia doméstica y el abuso infantil ha aumentado, dicen las autoridades.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: “Las medidas de distanciamiento social pueden llevar a pasar más tiempo en el hogar o en el mismo espacio que un abusador, aumentando el riesgo de abuso. Esto puede incluir abuso y negligencia infantil, violencia de pareja íntima y abuso de ancianos. Es posible que las víctimas de la violencia no puedan acceder a la ayuda debido al contacto social externo limitado, o es posible que no puedan buscar servicios o refugio para las víctimas”.

En términos de abuso infantil, una gran parte de la identificación y denuncia de abuso y negligencia recae en los maestros y educadores, pero la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente la capacidad de este sistema para hacerlo. Dado que muchas interacciones ahora son virtuales, a los adultos les resulta más difícil reconocer los signos de abuso. Además de esto, “otras partes vitales del sistema de bienestar infantil (investigaciones en el hogar, visitas de padres e hijos, comparecencias obligatorias en la corte, programas de crianza en el hogar) están ahora casi paralizadas”, informó Brookings.

En un caso impactante hace unas semanas, la psicóloga Dra. Michele Boudreau Deegan mató a sus hijas gemelas de 7 años y luego se suicidó, en un asesinato-suicidio ocurrido en Washington.



Deegan, quien había estado involucrada en una disputa por la custodia en el momento del asesinato-suicidio, acababa de publicar en Facebook un artículo titulado “Los padres narcisistas son literalmente incapaces de amar a sus hijos”, así como un video titulado “Crianza narcisista: un conjunto Listo para el suicidio”.

