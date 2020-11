Violencia en el Metro de NY: Dos personas lanzadas a los rieles y una golpeada: [VIDEO]

Bastante preocupadas están las autoridades de Nueva York, al igual que los residentes de la Gran Manzana, debido a los últimos incidentes violentos que se han registrado en el Metro de la ciudad, que tienen en alerta a los neoyorquinos. Las últimas noticias reportadas por la policía señalan que dos personas fueron lanzadas a los rieles del tren, al parecer por personas con problemas mentales, y en uno de los casos el hecho ocurrió justo cuando el metro se aproximaba a la estación.

Así lo reveló el periódico New York Post, tras mencionar que el primer incidente se registró esta semana en Union Square, a la altura de la calle 14 de Manhattan, a eso de las 8:30 de la mañana. Un video muestra a un indigente que se movía de un lugar a otro por la plataforma, y de repente corrió hacia la mujer de 40 años y la empujó a los rieles, con el tren acercándose.

ABC 7 mencionó que la mujer sobrevivió de milagro, ya que los dos primeros vagones alcanzaron a pasar sobre ella.

Man Charged With Pushing Woman Onto Subway Tracks in Manhattan | NBC New YorkA woman was pushed onto subway tracks Thursday morning — narrowly missing an incoming train’s impact — and the man who allegedly shoved her was taken into custody at the scene, police said. Police and fire officials say a man pushed her onto the 4/5/6 line tracks at Union Square around 8:30 a.m. The woman… 2020-11-20T02:30:02Z

“Ella cayó, afortunadamente para ella, entre una fila y los rieles”, explicó la vocera de la agencia de Tránsito, Kathleen O’Reilly, según lo reportó el periódico El Diario. “Tuvo lesiones muy leves, pero por la gracia de Dios”.

El mismo medio mencionó que el sospechoso de la agresión fue identificado como Aditya Vemulapati, de 24 años, quien al atacar a su ví©tima se recostó sobre el piso de la plataforma, donde fue arrestado por intento de asesinato.

El segundo incidente dado a conocer este viernes, involucró a un hispano, identificado como Justin Peña, quien fue arrestado y acusado de golpear y empujar a un pasajero a los rieles del tren, porque se negó a darle dinero.

Man pushed woman in front of moving train during morning commuteA woman is lucky to be alive after she was pushed onto the subway tracks in Union Square station in Manhattan Thursday morning, and the horrifying crime was caught on surveillance video. It happened at 8:30 a.m. Thursday, and the 24-year-old suspect, who is said to be emotionally disturbed, can be seen watching and waiting… 2020-11-20T00:36:37Z

El hecho ocurrió hacia las 6:50 de la tarde del miércoles, en la estación de Bryant Park, una de las más concurridas de la Gran Manzana a pocos pasos del área concurrida y turística de Times Square.

WANTED for AN ASSAULT inside the subway station at Avenue of the Americas and West 42 nd street #Manhattan @NYPD14pct on 11/18/20 @ 6:50 PM Reward up to $2500Seen him? Know who he is ?Call 1-800-577-TIPS or DM us!Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/u4Ho4a3M7y — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 19, 2020

El comisionado del NYPD, Dermot Shea, anunció el arresto del sujeto, y mencionó que está siendo acusado de intento de homicidio contra un hombre de 36 años.

La víctima por fortuna logró sobrevivir, tras ser llevado al Hospital Bellevue con lesiones en sus rodillas y manos, agregó El Diario.

Please say a little prayer for my brother’s speedy recover @xelawuu https://t.co/tWsD66c27s — robin weisman (@robin_weisman) November 20, 2020

Las dos brutales agresiones se registraron solo unos días después de que el actor de Broadway, Alex Weisman, fuera víctima el martes de una severa golpiza ocurrida en la estación de la calle 103 del Upper West Side, tambien causada por un indigente con presuntos problemas mentales.

El joven actor, quien trabaja en el musical “Harry Potter and The Cursed Child”, sufrió hematomas en el rostro y tuvo desprendimiento de retina.

Las autoridades de la MTA que maneja los trenes, hicieron un llamado a la Ciudad para que haga un mejor manejo de las personas con enfermedades mentales que a diario deambulan por el sistema de transporte.

