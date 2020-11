El hijo mayor de Trump tiene COVID-19: ¿Cómo está Donald Trump Jr.?

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, dio positivo a coronavirus, según informaron la reportera senior de la Casa Blanca de Bloomberg, Jennifer Jacobs, y el periodista Tyler Pager.

Don Jr., de 42 años, “escapó del virus cuando las personas que lo rodeaban se infectaron, incluida su novia Kimberly [Guilfoyle], pero ahora lo tiene, según varias fuentes”, tuiteó Jacobs. La reportera agregó que el hijo de TRump, quien es asesor principal del presidente, contrajo el virus mortal “esta semana” y “me dijeron que ha estado en cuarentena en un lugar privado”.

“Está siguiendo todas las pautas de COVID-19 recomendadas médicamente”, dijo un portavoz”, según tuiteó Jacobs.

SCOOP: Donald Trump Jr., the president's son, has coronavirus, sources tell me and @JenniferJJacobs.

