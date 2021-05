Colombia: mujer se arroja de taxi para evitar ser violada: [VIDEO]

Una joven de Bogotá debió arrojarse de un taxi para evitar ser víctima de una violación. La joven de 20 años fue agredida por un hombre que irrumpió en el automóvil, en connivencia con el chofer, con el objetivo de abusar sexualmente de ella.

El episodio ocurrió el jueves por la noche en la capital de Colombia. De acuerdo a Noticias Caracol, la joven, Laura Daniela Quintero, se encontraba en un bar de la zona norte de la ciudad cuando tomó un taxi para regresar a su casa, ubicada en la zona sur de la ciudad.

En un momento del viaje, el conductor del auto se detuvo imprevistamente y un hombre subió en el asiento trasero.

Momentos de terror: taxista y cómplice intentaron violar a pasajera en Bogotá #MañanasBLU https://t.co/VMHoBmE9JV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 21, 2021

Tal como lo contó Quintero, el agresor le quitó su teléfono móvil, se bajó la cremallera e intentó abusar sexualmente de ella. La amenazaba con un destornillador.

Se produjo un forcejeo en el interior del taxi. La joven intentó patear el volante con el propósito de provocar un accidente para evitar la violación. “Voy a optar porque nos estrellemos. Mientras forcejeaba con uno le pegaba patadas al taxista”, contó la mujer en diálogo con Noticias Caracol.

La mujer advirtió desde un primer momento que el agresor que irrumpió en el taxi contaba con la complicidad del chofer del automóvil. El sujeto que invadió el asiento trasero estaba armado con un destornillador.

La mujer se arrojó del taxi

Según el testimonio de la víctima, sus patadas y sus movimientos en el interior del taxi provocaron que el agresor perdiera el destornillador con que la había amenazado.

La mujer consiguió abrir la puerta de su lado. Sin pensarlo dos veces, realizó un primer intento de arrojarse del taxi. El acosador la sujetó de un pie y le impidió escapar. Su cuerpo iba arrastrando por el pavimento.

“El taxista comienza a frenar el carro, para y se monta un señor con un destornillador. Se baja la cremallera y comenzamos a forcejear”: joven asegura que intentaron agredirla sexualmente en un taxi – https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/RNGvzEElEi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 21, 2021

“Me acurruqué con la puerta. Sentía que el pavimento me estaba quemando la piel y decidí soltarme del taxi”, expresó.

Una vez liberada del taxi, ya en la calle, la víctima persiguió durante un momento al auto con el objetivo de alcanzarlo. Quintero aduce que se trató de un ataque de nervios. “Me saqué los tacones y seguí corriendo. Pero ya ellos se habían escapado”.

La víctima sufrió lesiones por la caída

Laura Daniel Quintero, la víctima del acoso sexual en el taxi, sufrió contusiones en sus piernas, glúteos y en un brazo como consecuencia de la caída contra el pavimento. Fue atendida en el Hospital El Tunal.

🔴 Quieren #abusar de ella y se lanza de #taxi Después de salir de un #bar, una joven de 20 años tomó un taxi en #Bogotá. Cuando ya iba para su casa, el #chofer se detuvo. La mujer abrió la puerta y se lanzó del vehículo en movimiento. pic.twitter.com/QB4ThI8HRv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 24, 2021

“Pedí un Uber, estaba muy demorado… entonces pedí un taxi. El taxista me dijo ‘te llevo por 23.000’. Íbamos por toda la Caracas cuando el taxista comienza a frenar. Él para y entra un hombre con un destornillador y me grita: ‘quédese callada’. En ese momento, pasa una patrulla y me agacha”, recogió el diario El Tiempo el testimonio de la joven.

“El hombre se baja la cremallera y yo lo que hago es cogerle el destornillador. Comenzamos a forcejear”, contó Quintero en diálogo con Caracol.

“No me importa lo material. Más que lo material es el daño que me hicieron. Esto no puede quedar impune. Hay muchísimas cosas que pasan y esto no puede quedar como un caso más”, expresó.

La mujer agradeció a los vecinos del lugar. Varias personas se acercaron a socorrerla. Incluso otro automovilista percibió la situación desde su vehículo y siguió al taxi hasta el momento en que la joven pudo escapar.

Se espera que en las próximas horas la policía dé con el taxi los dos responsables del intento de ataque sexual.

