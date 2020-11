Corredor encuentra el cuerpo de una mujer en parque de California: ¿Quién la mató?

Los agentes de policía están investigando un posible homicidio, después de que un corredor encontrara el cuerpo de una mujer en un parque en Pasadena, California.

“Preliminarmente, se sospecha de un acto criminal, ya que la víctima fue encontrada con heridas físicas visibles”, lo que indica que su muerte probablemente no fue un accidente o un suicidio, dijo el Departamento de Policía de Pasadena en un comunicado de prensa.

El cuerpo fue encontrado en el parque Hahamongna Watershed Park, en Pasadena, California, por parte de un corredor, el martes por la mañana, alrededor de las 7:50 a.m., según el comunicado de prensa.

Se cree que la mujer, que aún no ha sido identificada, tiene entre 35 y 45 años y es blanca o hispana. El cuerpo de la mujer fue llevado a la oficina del forense del condado de Los Ángeles para la realización de una autopsia, dijo la policía.

El Departamento de Policía de Pasadena está buscando la ayuda del público con este caso. Cualquier persona con información al respecto debe llamar a la Policía de Pasadena al (626) 744-4241, o de forma anónima llamando a “Crime Stoppers”, marcando (800) 222-TIPS (8477).

La investigación se encuentra en sus primeras etapas y los investigadores dijeron que las lesiones de la víctima son compatibles con agresión.

Los oficiales del Departamento de Policía de Pasadena recibieron una llamada sobre una “mujer que no respondía” en el popular parque de Pasadena, dijo el departamento de policía. Cuando llegaron al lugar, encontraron a la víctima en el área cercana al estacionamiento noroeste cerca de las mesas de picnic. Según el comunicado de prensa, los agentes se acercaron a la mujer para brindarle ayuda, pero descubrieron de inmediato que ya había fallecido.

La teniente Carolyn Gordon dijo que la prioridad del departamento de policía es averiguar quién es la víctima y si hubo testigos, informó CBS Los Ángeles. “En este momento estamos en las primeras etapas de nuestra investigación, por lo que lo primero que debemos hacer es tratar de averiguar quién es la víctima y dónde vive y probablemente hacia allí nos dirigiremos”, dijo Gordon. “Creo que tiene heridas que son consistentes con un asalto”.

KTLA informó que la mujer, que tenía entre 30 y 40 años, no parecía vivir en las calles. Sin embargo, Gordon le dijo al medio que los investigadores no pudieron determinar de inmediato a partir de la ropa de la mujer, si estaba en el parque para hacer ejercicio o no. Todavía están tratando de averiguar si su cuerpo fue trasladado allí después de su muerte, o si fue asesinada en el popular parque.

Los investigadores buscan testigos que pudieran haber estado en el parque el martes temprano.

Según KTLA, se podía ver a los investigadores mirando en el área de un sendero y ya habían colocado algunos marcadores de evidencia en la tierra. El medio informó además que los investigadores aún no han sabido si la mujer fue asesinada en el área o si su cuerpo fue trasladado allí, ya que todavía están buscando testigos de su muerte.



Gordon también declaró que había gente en el parque esa mañana, pero no han encontrado testigos. Tampoco se informó aún sobre si se había identificado a un sospechoso. El comunicado de prensa concluyó: “Esta es una investigación activa y los detectives están realizando un seguimiento con todas las pistas. El motivo sigue siendo desconocido y no hay más detalles en este momento”.

