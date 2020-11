Condenan a 20 años de cárcel a maestra por agresión sexual a una niña y dos niños

Como Leticia Lowery fue identificada la maestra y tutora de Texas que admitió haber agredido sexualmente a un chico y haber obligado a una niña y a su novio a tener relaciones sexuales mientras Lowery miraba, según reportó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery.

Lowery, una mujer casada de 40 años, y madre de dos hijos, ha sido condenada a 20 años de prisión después de declararse culpable de agresión sexual de un niño por delito grave en segundo grado, y actuación sexual cometida por un menor como delito grave en primer grado, aseguraron los fiscales.

Lowery, de Pinehurst, estaba libre bajo fianza por un cargo de solicitud en línea con un menor, en el condado de Harris, Texas, al momento de ocurrir los delitos en el condado de Montgomery, según los fiscales. Ese caso, que involucra a un niño de 15 años, aún está pendiente, según muestran los registros judiciales del condado de Harris. Lowery trabajó como tutora privada y como maestra en varios distritos escolares en el área del condado de Montgomery antes de su arresto, dijeron las autoridades.



Lowery agredió sexualmente a un adolescente en su casa y lo vio participar en actos sexuales con su novia en la camioneta de Lowery, según dijo la policía.

Según los fiscales, la investigación sobre Lowery comenzó cuando una madre preocupada llamó a quejarse por el comportamiento de Lowery con el hijo adolescente de la mujer. Documentos judiciales obtenidos por el Houston Chronicle, revelan que el niño, que estaba recibiendo tutoría de Lowery, le dijo a su madre en noviembre de 2019 que la maestra lo había agredido sexualmente después de que la madre encontró mensajes de texto de naturaleza sexual entre ellos, en el teléfono del niño. El niño le dijo a la policía que tuvo relaciones sexuales con Lowery el 1 de noviembre de 2019, en su casa, unos días antes de cumplir 14 años.

El niño también le dijo a la policía que en septiembre de 2019, Lowery le ordenó a una niña de 13 años que le practicara sexo oral, mientras Lowery miraba, según el Chronicle. Ese incidente ocurrió en la camioneta de Lowery, según los investigadores.

Los fiscales dijeron que ella también vio a la pareja de adolescentes realizar otros actos sexuales.

Lowery fue arrestada anteriormente, en mayo de 2019 en el condado de Harris, por un cargo de delito grave de segundo grado de solicitud en línea de un menor. Según los registros de la corte del condado de Harris obtenidos por Heavy, Lowery fue acusada en ese caso de enviar mensajes de texto, fotos y videos sexualmente explícitos a un niño de 15 años, al que estaba dando clases de forma gratuita.

Los padres del niño encontraron los mensajes en su teléfono y denunciaron a Lowery a la policía, dijeron las autoridades en documentos judiciales. Según la policía, Lowery se ofreció a realizar actos sexuales con el niño y le envió un mensaje de texto después de una sesión de tutoría en la que ella haría “lo que él se sintiera cómodo”.

Lowery había sido liberada con una fianza de $10,000 en el caso del condado de Harris antes de ser arrestada nuevamente el 6 de noviembre de 2019. La mujer ha estado detenida en la cárcel del condado de Montgomery sin fianza desde su segundo arresto, y será transferida al Departamento de Correcciones de Texas para cumplir el resto de su sentencia.

Lowery “violó a niños para satisfacer sus propios deseos egoístas”, dicen los fiscales.

La maestra se declaró culpable el 17 de noviembre en el Tribunal de Distrito 435 ante la jueza Patty Maginnis, según la oficina del fiscal de distrito. Fue sentenciada a 20 años por los cargos por delitos graves, pero las sentencias se cumplirán al mismo tiempo. No está claro si podría recibir tiempo adicional en prisión en el caso del condado de Harris.

“Cuando un acusado comete un delito relacionado con el sexo contra un menor al mismo tiempo que enfrenta cargos por delitos graves en otro condado por una conducta similar, puede estar seguro de que lo único que lo detendrá es una pena prolongada de prisión”, dijo la Fiscalía de Distrito del Condado de Montgomery.

“Afortunadamente, pudimos hacer precisamente eso en este caso”, aseguró el fiscal Brett Ligon en un comunicado. El funcionario agregó que está “particularmente agradecido” con el investigador del fiscal de distrito Jeremy Thomas, quien dirigió la investigación del caso.

“Lowery se aprovechó de los más vulnerables de nuestra comunidad y ha demostrado su interés sexual en los niños. Ella violó a niños para satisfacer sus propios deseos egoístas y esta sentencia refleja la intolerancia de esta comunidad hacia los agresores sexuales”, dijo por su parte la fiscal adjunta de distrito del condado de Montgomery, Laura Bond.

Lowery y su abogado no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios. El caso fue investigado por la División de Delitos de Internet contra Niños y Trata de Personas de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery junto con el Grupo de Trabajo de Crímenes de Internet contra Niños de Houston-Metro, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Alguacil del Precinto 5 del Condado de Montgomery.

Lowery ha estado casada desde 2002 y tiene 2 hijas pequeñas. También dirigió un negocio de fotografía además de trabajar como tutora y maestra en el sureste de Texas.

La maestra, quien también se hace llamar Letty Lowery y cuyo nombre de soltera es Leticia Giljum, está casada, según su página de perfil de Facebook, ahora eliminada.

Ella y su esposo estuvieron saliendo desde la escuela secundaria y han estado casados ​​durante varios años. Los registros judiciales no muestran un caso de divorcio activo.

