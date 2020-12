Mujer embarazada fue apuñalada 20 veces por hombre que conoció en línea

Damion Delgado es un hombre de Missouri de 27 años que está acusado de la muerte a puñaladas de una mujer embarazada y su feto. La mujer fue apuñalada más de 20 veces en la cabeza, el cuello y el abdomen, dijo el fiscal del condado en una conferencia de prensa.

El fiscal Tim Lohmar lo calificó como un “asesinato muy violento”, pero dijo que no conocía el motivo.

“En referencia al caso de homicidio de Amethyst Killian, un sujeto masculino ha sido arrestado y acusado de su asesinato. El hombre fue identificado como: Delgado, Damion H/M, residente de O’Fallon (Missouri) de 27 años”, escribió el Departamento de Policía de St. Peters en Facebook.

“A través del arduo trabajo y la determinación de la Brigada de Casos Mayores de St. Louis, pudimos encontrar un sospechoso, así como también tremenda evidencia en cuestión de días. Delgado fue acusado de asesinato primero, asesinato segundo (por el feto por nacer) y acción criminal armada. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de St. Charles con una fianza de $1 millón”.

La víctima, Amethyst Killian, era una mujer embarazada de 22 años de Missouri que fue encontrada muerta después de desaparecer en una caminata matutina a una estación de servicio y tienda de conveniencia QuikTrip el día de Acción de Gracias.

Killian era conocido por sus seres queridos por el apodo de “Ame”. Desapareció después de salir caminando a una tienda de conveniencia alrededor de la 1 a.m. el jueves 26 de noviembre en St. Peters, Missouri. St. Peters es una ciudad en el condado de St. Charles, Missouri. Estaba embarazada de cinco meses, informó KMOV-TV.

Esto es lo que necesitas saber:

1. El fiscal calificó el asesinato como un “acto de violencia selectivo”

Lohmar anunció los cargos en una conferencia de prensa el 3 de diciembre. “La policía fue informada a última hora de la noche del 26 de noviembre que había una joven desaparecida. Esta joven vivía en la ciudad de St. Peters. Tenía dos hijos pequeños”.

Lohmar dijo que se le informó que Killian había ido a comprar cigarrillos. Al día siguiente, su padrastro y su novio estaban buscando a la víctima y uno de ellos descubrió su bolso y luego algunas prendas de vestir. Luego, los miembros de la familia se comunicaron con la policía de St. Peters. “Poco después de eso, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado escondido en una maleza”.

Dijo que era una “situación trágica, trágica. Tenemos una joven madre de dos hijos que también estaba embarazada”. El feto “también perdió la vida”, dijo Lohmar.

“Este no fue un acto de violencia al azar. Este fue un acto de violencia selectivo”. Delgado llegó en un Uber al lugar, dijo Lohmar. Se negó a especificar por qué Killian y Delgado habían acordado encontrarse. Dijo que estaban involucrados en una “actividad peligrosa”.

2. La sangre de Delgado fue encontrada en un cuchillo, una cerca y en la acera, dicen los fiscales

La víctima a menudo se comunicaba a través de una aplicación en su teléfono llamada Text Now. Las autoridades citaron los registros y conectaron su última comunicación con Delgado, alegó el fiscal.

Delgado fue visto en un video de vigilancia en una estación de servicio local unos 10 minutos antes de encontrarse con la víctima, según el fiscal.

La víctima y Delgado se habían conectado en línea, dijo Lohmar, y habían concertado una reunión esa noche en las primeras horas de la mañana. “Aparte de eso, no hubo conexión entre la víctima y Delgado”. Los artículos fueron incautados en la residencia de Delgado.

Se realizó un análisis de ADN; la sangre encontrada en la escena en el cuchillo, en la acera y en una cerca cercana remonta a un individuo masculino desconocido que luego se determinó era Delgado, alegó Lohmar. Dijo que el bebé era un “feto completamente desarrollado de cinco meses”.

Según el fiscal, Delgado tiene “muy pocos antecedentes penales. Según todos los informes, estas acciones de su parte fueron inesperadas por decir lo menos”.

3. Delgado mostró su vida familiar en Facebook

En Facebook, Delgado-Gómez publicó fotos con su esposa e hijo. Su foto de portada muestra personajes de dibujos animados en una pelea con un cuchillo y un martillo. Las fotos en Facebook muestran que se casó en 2017.

Una publicación de 2017 mostraba una mesa con copas de vino y champiñones portabello. “Pasar una noche magnífica con mi magnífica esposa… y mi pequeña (hija). Hice un Portobellos con Queso Supremo para los dos 😍❤️ ”, escribió.

Ese mismo año, publicó una foto de su esposa y su recién nacido en el hospital y escribió: “Sentado aquí en esta habitación esta noche con los dos seres humanos más asombrosos que Dios haya puesto en mi vida; viene con un sentimiento que atesoraré para siempre. Nunca hubiera pensado que su plan hubiera sido tan increíble. Cada día ha sido precioso y cada momento que viene será recordado. No puedo empezar a explicar lo mucho que ustedes dos significan para mí. Tú eres el sol que me despierta y la luna con la que me duermo”.

4. Los miembros de la familia dicen que Killian fue a la gasolinera al final de la calle y nunca regresó

La madre de Killian, Stacy Stelzer, compartió una foto de ella y escribió: “Esta es Ame Killian. Ella es mi hija. Salió a la gasolinera justo al final de la calle esta mañana y no ha regresado. Por favor envíeme un mensaje si sabe dónde está. Orando que esté bien”.

Según Fox2Now, Ame y su mamá planeaban hacer una competencia de cazuela de judías verdes horneadas para el Día de Acción de Gracias, pero ella nunca apareció.

Antes de que se encontrara su cuerpo, la prima de Killian, Gabrielle Tat, compartió: “¿Alguien ha visto a mi prima Ame Love Killian? Ha estado desaparecida desde la 1:30 de esta mañana. Caminó hasta QT en Mid River en St. Peters MO (que está justo al final de la calle de su casa) y no se le ha visto ni se ha sabido de ella desde entonces. Su teléfono está apagado, por lo que su madre no ha podido rastrear su teléfono. Si alguien la ve, por favor, hágamelo saber a mí o a Stacy Stelzer, su madre”.

Stelzer describió sus esfuerzos por encontrar a Killian mientras estaba desaparecida en una publicación de Facebook. Presentó un informe de persona desaparecida, revisó hospitales y cárceles. “La ansiedad me está afectando”, escribió, indicando que la tienda de conveniencia al final de la calle es un “centro para vehículos de 18 ruedas… Esto no es propio de ella”.

5. Killian deja atrás a dos niños pequeños

Tat creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Killian; ha recaudado más de $5,000.

“He creado este fondo para mi hermosa prima Ame Killian que falleció hoy. Ame se perdió la mañana de Acción de Gracias y su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana. Deja atrás a dos niños increíbles”, dice la página.

“Su madre no puede pagar un funeral, por lo que cualquier ayuda es muy apreciada. Además, me gustaría recaudar lo suficiente para ayudar a mantener a sus hijos. (La hija de Killian) de 6 años es una niña inteligente, talentosa e increíble que ahora tendrá que crecer sin su mamá, y (el hijo de Killian) de 11 meses es un niño apuesto, inteligente y amoroso que nunca tendrá la oportunidad de conocer a su mami. Ame estaba embarazada de 5 meses, así que no solo perdimos a mi prima, sino que también perdimos a una adición a nuestra familia. Si no puede donar, comparta y rece una oración por nuestra familia para recibir consuelo y apoyo en las próximas semanas. Dios los bendiga a todos, denles un beso a sus seres queridos y abrácelos con más fuerza”.

En Facebook, Tat escribió: “Mucha gente aún no lo sabe, pero mi prima Ame Love Killian fue encontrada fallecida esta mañana. He creado este fondo para ayudar con los gastos de su funeral y ayudar a sus bebés. Si no puedes donar, compártelo. Gracias a todos por sus amables palabras y mensajes. Les pido que le den tiempo a nuestra familia para procesar todo esto. Dios los bendiga a todos”.

En Facebook, Killian mayormente compartía fotos de sus hijos. “Ella es tan tonta. Amo a mi pequeña familia perfecta 😍❤️❤️❤️ mis bebés traen MUCHO amor y luz a mi vida y, honestamente, no podría pedir más amor, risa y felicidad de lo que recibo de ellos. Estoy muy agradecida y bendecida por la pequeña familia que tengo. ❤️❤️❤️❤️ ”, escribió con una publicación.

Publicó fotos en Facebook que indicaban que estaba en una relación.

Los tributos llenaron los hilos de comentarios de Facebook de los seres queridos de Killian.

“No puedo creer esto. Ame era una joven tan hermosa y talentosa. La persona responsable de la muerte de ella y de su hijo por nacer es un demonio maligno que debe pagar. Rezo para que esta sea una investigación rápida”, escribió una persona que conocía a Killian.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com