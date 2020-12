Hallan muerta a mujer embarazada de Missouri desaparecida en Thanksgiving

Amethyst Killian, la mujer embarazada de 22 años de Missouri que estaba desaparecida desde el día de Thanksgiving (Acción de Gracias) cuando fue caminando a una estación de servicio y una tienda de comestibles QuikTrip, fue encontrada muerta. La policía cree que fue víctima de homicidio.

Killian era conocida por sus seres queridos con el apodo de “Ame”. Desapareció después de caminar hacia la tienda alrededor de la 1 a.m. del jueves 26 de noviembre en St. Peters, Missouri. St. Peters es una ciudad en el condado de St. Charles, Missouri. Está ubicado en una de las principales carreteras interestatales, la 70. La mujer estaba embarazada de cinco meses, informó KMOV-TV.

Los miembros de su familia encontraron sus pertenencias en un parque, informó la estación de televisión.

Esto es lo que necesita saber:

Los miembros de la familia dicen que Killian fue a la gasolinera al final de la calle y nunca regresó.

La madre de Killian, Stacy Stelzer, compartió una foto de ella y escribió: “Esta es Ame Killian. Ella es mi hija. Salió para ir a la gasolinera justo al final de la calle esta mañana y no ha regresado. Por favor envíenme un mensaje si saben dónde está. ¿Orando para que esté bien?”.

Según Fox2Now, Ame y su mamá planeaban hacer una cazuela de arvejas verdes horneadas para el Día de Acción de Gracias, pero ella nunca apareció.

Antes de que se encontrara su cuerpo, la prima de Killian, Gabrielle Tat, compartió este mensaje: “¿Alguien ha visto a mi prima Ame Love Killian? Ha estado desaparecida desde la 1:30 de esta mañana. Caminó hasta el QT en Mid River en St. Peters MO (que está justo al final de la calle de su casa) y no se ha visto ni se ha sabido de ella desde entonces. Su teléfono está apagado, por lo que su madre no ha podido rastrear su teléfono. Si alguien la ve, por favor, hágamelo saber a mí o a Stacy Stelzer, su madre”.

Stelzer describió los esfuerzos que hizo mientras Killian estaba desaparecida en una publicación de Facebook. Presentó un informe de persona desaparecida, revisó hospitales y cárceles. “La ansiedad me está afectando”, escribió, indicando que la tienda al final de la calle es un “centro para vehículos de 18 ruedas… Esto no es propio de ella”.

El cuerpo de Killian fue encontrado afuera

En un comunicado de prensa del 27 de noviembre, el Departamento de Policía de St. Peters escribió que se activó el escuadrón de casos principales por el homicidio en St. Peters. La causa específica de la muerte no está clara, pero Fox2Now informó que su madre dijo que la muerte fue “brutal”. Según la estación de televisión, Killian tenía un “pasado problemático”.

Su cuerpo fue encontrado a solo una cuadra de su casa.

“El viernes 27 de noviembre de 2020, el Departamento de Policía de St. Peters solicitó la activación de la Brigada de Casos Mayores del Gran St. Louis para ayudar con una investigación en la que una mujer fue víctima de un aparente homicidio”, escribió la policía y agregó: “El Departamento de Policía de St. Peters recibió una llamada aproximadamente a las 12:00 p.m. en relación con una mujer fallecida que yacía afuera en la cuadra 100 de North Church Street”. La mujer fallecida fue identificada como Killian.

“Amethyst Killian fue reportada como desaparecida el 26/11/2020 aproximadamente a las 8:00 PM por miembros de la familia después de no regresar a casa en todo el día. Los agentes fueron llamados a la escena esta tarde luego de que se encontraron artículos personales de la víctima en el área, lo que llevó al descubrimiento de su cuerpo en las cercanías”, agregó el comunicado. “El Major Case Squad pide que cualquier persona con información que pueda ayudar a resolver este crimen, llame a Crime Stoppers al 1-866-371-TIPS (8477)”.

Killian deja atrás a dos niños pequeños

Se creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Killian, que ha recaudado más de $5,000.

“He creado este fondo para mi hermosa prima Ame Killian que falleció hoy. Ame se perdió la mañana de Acción de Gracias y su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana. Deja atrás a dos niños increíbles”, dice la página.

“Su madre no puede pagar un funeral, por lo que cualquier ayuda es muy apreciada. Además, me gustaría reunir lo suficiente para ayudar a mantener a sus hijos. (La hija de Killian) de 6 años es una niña inteligente, talentosa e increíble, que ahora tendrá que crecer sin su mamá, y (el hijo de Killian) de 11 meses, es un niño apuesto, inteligente y amoroso que nunca tendrá la oportunidad de conocer a su mami. Ame estaba embarazada de 5 meses, así que no solo perdimos a mi prima, sino que también perdimos a una que pronto se agregaría a nuestra familia. Si no puede donar, comparta y rece una oración por nuestra familia para recibir consuelo y apoyo en las próximas semanas. Dios los bendiga a todos, denles un beso a sus seres queridos y abrácelos con más fuerza”.

En Facebook, Tat escribió: “Mucha gente aún no lo sabe, pero mi prima Ame Love Killian fue encontrada fallecida esta mañana. He creado este fondo para ayudar con los gastos de su funeral y ayudar a sus bebés. Si no puedes donar, compártelo. Gracias a todos por sus amables palabras y mensajes. Les pido que le den tiempo a nuestra familia para procesar todo esto. Dios bendiga a todos”.

La madre de Killian describió el momento desgarrador en el que le dijo a la pequeña hija de Killian que no volvería a casa.

En Facebook, la madre de Killian narró cómo sentó a la hija mayor de Killian, de 6 años, “para decirle que Jesús necesitaba un ángel hermoso y que su mamá era la más hermosa de todos”.

Ella escribió que no podía “ni siquiera decir una palabra más”, y todo lo que la niña podía hacer era “gritar ¡No! ¡No!”. La pequeña ha tenido “varios estallidos de llanto”, pero se consuela con juguetes.

La abuela le dijo a la niña: “los juguetes no curan tu corazón”, pero la niña expresó su deseo de tener un árbol de Navidad.

