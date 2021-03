Mujer desaparecida es encontrada muerta en las montañas de California: Narineh Avakian

Una mujer del sur de California fue encontrada muerta después de ser reportada como desaparecida a inicios de esta semana tras no regresar de una caminata de senderismo que emprendió en horas de la tarde del domingo, 7 de marzo.

El cuerpo de Narineh Avakian, de 37 años de edad, fue encontrado en Mount Waterman Trail en el Bosque Nacional de Los Ángeles en San Fernando en California en horas de la tarde del sábado 13 de marzo después de casi una semana de búsqueda por parte de las autoridades locales, según reporto ABC 7.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de Glendale en California, Avakian le notificó a sus familiares que realizaría una actividad de senderismo en horas del mediodía del domingo 7 de marzo.

La familia de la víctima tras percatarse que no regresó al día siguiente, decidieron reportarla como desaparecida ante las autoridades locales que desde ese momento iniciaron una exhaustiva búsqueda para encontrarla con vida, según el New York Post.

Según el Departamento de Policía de Glendale, Narineh Avakian no le dijo a sus familiares a dónde se dirigía. Sin embargo, ellos sostuvieron que Avakian era una ávida excursionista y apasionada por las actividades al aire libre.

“Para la familia, es común que Narineh salga de excursión con grupos y en viajes solitarios, aunque últimamente ha estado yendo en viajes solitarios”, aseguraron las autoridades al diario The New York Post.

El automóvil de Narineh Avakian descrito como un Subaru Impreza fue encontrado en horas de la tarde del pasado jueves 11 de marzo en el área de uso diurno de Buckhorn a lo largo de la Autopista Angeles Crest, de acuerdo con Christian Hauptmann, sargento de la Policía de Glendale.

En la actualidad, el automóvil de Avakian se encuentra en la estación del Departamento de Policía de Glendale para futuras investigaciones respecto al caso, según informó el noticiero local KTLA.

#MISSING HIKER: 37 year old Narineh Avakian left her home in Glendale last Sunday for a day hiking trip & never returned. Detectives say her cell phone last pinged at the bottom of the Angeles Crest Hwy. Skilled SAR teams from across CA are joining the search in the snow. @CBSLA pic.twitter.com/lcP7Db3BHl

— Nicole Comstock (@ComstockNEWS) March 13, 2021