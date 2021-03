Hombre recibe cadena perpetua por desaparición de su novia

Un hombre de Colorado identificado como Donthe Lucas fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la desaparición de su novia embarazada, Kelsie Schelling, quien se encuentra desaparecida desde febrero de 2013 y se presume que se encuentra muerta.

Según el sitio web KKTV, Lucas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un veredicto que fue dado a conocer en horas de la mañana del pasado lunes, 8 de marzo.

El juicio en contra de Donthe Lucas a la espera de un veredicto duró aproximadamente tres semanas, con un retraso de dos semanas como consecuencia del COVID-19, detalló KKTV.

BREAKING: Defense has rested their case without calling a single witness in the #DontheLucas trial. @KKTV11News pic.twitter.com/cho4WhFbyC

— Kasia Kerridge (@KasiaKerridgeTV) March 8, 2021