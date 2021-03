Muere bebé en un trágico incendio en Nueva York

Una bebé de 23 meses falleció en el trágico incendio de una casa en Long Island en Nueva York durante la madrugada del pasado miércoles, 10 de marzo. Las autoridades locales declararon que otras cuatro personas resultaron heridas en el incidente.

La policía del condado de Suffolk dio a conocer que nueve miembros de la familia se encontraban dentro de la residencia cuando el incendio estalló aproximadamente a las 3:00 AM, Hora Local, según informó ABC 7.

La víctima identificada como Majesty Gerald, de 23 meses, se encontraba durmiendo en el sótano de la propiedad y fue declarada muerta después de que se extinguió el incendio, detalló CBS New York.

UPDATE: Close-knit family in Gordon Heights grieves loss of 23-month-old Majesty Gerald. https://t.co/epb8URmCS8

Un vecino de la familia identificado como Matt Reddy aseguró a los medios de comunicación locales que el fuego salía sin cesar del sótano y posteriormente, estalló en la parte superior de la casa al punto de romper las ventanas.

Shikhan Mortley, tía de Gerald, mencionó que la pequeña estaba empezando a hablar y la describió como una niña con una personalidad muy alegre y brillante.

Mortley afirmó que sus familiares fueron notificados del incendio por parte de su sobrina de cuatro años llamada Jazea, por lo que la menor sufrió quemaduras en sus manos en su intento por despertar a las personas que se encontraban durmiendo en el sótano de la propiedad.

Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital del área para ser tratadas por lesiones menores que sufrieron durante el incendio.

Parientes cercanos a las víctimas aseguraron a CBS New York que la casa tenía un calefactor en el sótano y detectores de humo que no se apagaban. Sin embargo, hasta el momento desconocen las causas del incendio.

Los Departamentos de Bomberos de Gordon Heights, Yaphank, Selden, Farmingville, Middle Island, Medford, Holtsville y Coram fueron quienes socorrieron a las víctimas en el lamentable suceso que causó conmoción en las familias de Long Island en el estado de Nueva York.

23-month-old girl killed in house fire on Long Island, cops say https://t.co/ljMEQl8P8l pic.twitter.com/Si9NY5gRVM

— New York Post Metro (@nypmetro) March 10, 2021