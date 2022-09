Marsha Hunt, la actriz de más edad que apareció en Star Trek, murió a los 104 años

La veterana actriz de Hollywood, estrella invitada de Star Trek: The Next Generation, Marsha Hunt murió a la edad de 104 años. Roger C. Memos, escritor y director del documental Marsha Hunt’s Sweet Adversity, le dijo a The Hollywood Reporter que Hunt murió por causas naturales en su casa de Sherman Oaks, donde había vivido desde 1946. Hunt interpretó a Anne Jameson en el episodio de la primera temporada de TNG “Too Short a Season”.

Un obituario en The New York Times señala que Hunt nació con el nombre completo de Marcia Virginia Hunt. Sus padres eran Earl Hunt, abogado, y Minabel Hunt, vocalista. Su familia se mudó a Manhattan, donde Hunt asistió a P.S. 9 y a la Escuela para Niñas Horace Mann en Manhattan. “Un cazador de talentos que la vio en una obra de teatro escolar en 1935 le ofreció una prueba de pantalla. De la oferta no salió nada, pero ese verano visitó a su tío en Hollywood y terminó siendo perseguida por varios estudios”, dice el artículo. “Firmó con Paramount e hizo su debut en la pantalla ese año en una película rápidamente olvidada llamada The Virginia Judge“.

Hunt hizo una aparición en The Next Generation

Hunt apareció en más de 50 películas entre 1935 y 1949 y avanzaba hacia el estrellato hasta que, como resultado de su activismo político, fue incluida en la lista negra. La Internet Movie Database enumera 116 créditos de películas y televisión de Hunt, quien encontró un trabajo estable, particularmente en televisión, en sus últimos años. Sus créditos incluyen Pride and Prejudice, Alfred Hitchcock Presents, The Twilight Zone, Johnny Got His Gun, Murder, She Wrote y Matlock. Su episodio de Star Trek salió al aire en 1988 y fue su último trabajo durante 18 años, hasta que realizó tres proyectos finales: el largometraje Chloe’s Prayer en 2006, un cortometraje titulado The Grand Inquisitor en 2008 y la película para televisión Empire State Building Murders, también en 2008.

En su única visita al universo de Star Trek, el personaje de Hunt, Anne Jameson, era la esposa del almirante de la Flota Estelar Mark Jameson, interpretado por Clayton Rohner con unas prótesis que les hacían parecer muy viejos. Según una biografía de un personaje en Memory Alpha, Anne se casó con Mark en 2314 y, a pesar de pasar mucho tiempo separados, todavía estaban casados ​​50 años después. Memory Alpha señala: “En 2364, ella acompañó a su esposo, que padecía la enfermedad de Iverson, a bordo del USS Enterprise-D para estar con él en su misión como negociador en Mordan IV. Se sorprendió por la belleza y el tamaño de las habitaciones para invitados a bordo del Enterprise-D y le dijo a su esposo que nunca se habrían separado durante su tiempo en las naves estelares si hubieran tenido habitaciones de este tamaño”.

Hunt interpretó a la esposa de un almirante de la Flota Estelar que había tomado un medicamento que revierte la edad

“Anne Jameson se sorprendió cuando se enteró de que su esposo se inyectó a sí mismo medicamentos antienvejecimiento de Cerberus II y le dolía verlo sufrir con este medicamento y también rejuvenecer cada hora”, continúa la entrada de Memory Alpha. “Mark Jameson originalmente planeó probar esa medicina y luego usarla junto con su esposa, pero cuando se enteró de que Karnas le pidió que negociara, usó ambas dosis. Anne Jameson se enojó con su esposo porque no se lo comentó antes. Ella nunca tomó ese medicamento. Ella estuvo a su lado cuando murió en Mordan IV de haber tomado la dosis antienvejecimiento. Ella solicitó que su esposo Mark fuera enterrado en Mordan IV, lo cual fue aceptado por Karnas”.

Según The New York Times, Hunt se casó dos veces, primero con Jerry Hopper, un ejecutivo de Paramount. Esa unión terminó en divorcio en 1945. En 1946, se casó con el escritor Robert Presnell Jr. Ese matrimonio duró hasta su muerte en 1986. A Hunt le sobreviven varias sobrinas y sobrinos.