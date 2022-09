Cheyenne Floyd: el auto en el que viajaba con sus hijos recibió 13 disparos

La estrella de Teen Mom, Cheyenne Floyd, dijo que estaba “completa y absolutamente conmocionada” después de que alguien que conocía le disparó a ella, a su prometido y a sus dos hijos mientras conducían para ir a una cita con el médico.

Floyd, de 29 años, habló sobre el incidente por primera vez el 6 de septiembre en el estreno de Teen Mom: The Next Chapter.

“Desde afuera, mi vida parece perfecta, pero para ser honesta, no he sido transparente sobre lo que realmente ha estado sucediendo”, dijo Floyd. “En este próximo capítulo, estoy lista para contarlo”.

Floyd explicó que estaba muy sorprendida por lo sucedido:

“Es como si nunca pensaras que fueras a ser tú. Nunca pensé que me pasaría algo así”.

Floyd supo que algo andaba mal cuando miró a Davis y él tenía un láser verde en la cara.

“Miré quién sostenía el arma y era alguien que ambos conocíamos”, dijo Davis sobre el tirador, que permaneció sin identificar. “No sólo lo conocemos. Ha estado aquí en la casa de Chey. Tenemos fotos con él. Y de repente empiezas a escuchar los disparos. Golpeó el auto 13 veces y chocamos contra la parte trasera de un Prius”.

“Fue la peor sensación del mundo”, agregó.

La policía dijo que Floyd y su familia tienen suerte de estar vivos

Después del incidente, las autoridades le dijeron a la estrella de Teen Mom que ella y su familia tuvieron suerte de haber sobrevivido al tiroteo.

“Es un milagro que todavía estemos aquí”, dijo Floyd.

“Y Dios literalmente nos cubrió ese día porque todos los policías que estaban allí dijeron que no entendían cómo estábamos todos vivos”, explicó la estrella de MTV, secándose las lágrimas. “Tuve que pellizcarme para asegurarme de entender que estaba viva”.

El tiroteo probablemente ocurrió en julio.

En ese momento, Floyd envió una serie de tuits crípticos que confundieron a los fanáticos.

Davis y Floyd estaban nerviosos porque verían a su atacante en la corte

David y Floyd filmaron con MTV mientras conducían a su primera comparecencia ante el tribunal por el tiroteo. Estaban nerviosos por ver al agresor.

La pareja se decepcionó al descubrir que la fecha del juicio se retrasó.

“No avanzamos”, dijo Floyd en un confesionario.

“¿Cuándo terminará esto?”, dijo la estrella de Teen Mom mientras hablaba con su madre. “Es como si estuviéramos atrapados en una repetición constante del peor día de tu vida”.

“Todo te lo recuerda”.

La estrella de Teen Mom se emocionó:

“Siento que no nos mató, pero nos quitó mucho… Simplemente no es justo”, dijo. “No entiendo por qué tuvimos que pasar por eso. No entiendo por qué los niños tuvieron que pasar por eso”.

Para saber qué sucederá, no se pierda Teen Mom: The Next Chapter. Se transmite los martes a las 8 PM, Hora del Este, en MTV.