Muere a los 89 años uno de los mejores escritores de libros de espías de la historia

John le Carré, el maestro de las novelas de espías, murió en Inglaterra a la edad de 89 años. No se dio a conocer la causa de la muerte. Sin embargo, según The Associated Press, le Carré no murió de COVID-19. La AP informa que su muerte fue confirmada por su agencia literaria Curtis Brown, que dijo que falleció el domingo 13 de diciembre de 2020 en Inglaterra “tras una breve enfermedad”.

Le Carré fue un verdadero espía de la agencia de inteligencia británica antes de probar suerte en la ficción, logrando un gran éxito literario en el género del espionaje.

Su página de Facebook contiene una cita que dijo a Paris Review: “Lo único que puedes apostar es que el espionaje nunca termina.”

John le Carré era un seudónimo de David Cornwell

John le Carré, el espía convertido en novelista cuyas narrativas definieron el thriller de espionaje de la guerra fría, ha fallecido a los 89 años. https://t.co/BdZGwo3INJ — Luis De Jesús 🇵🇷 (@ledejesusreyes) December 14, 2020

Según Britannica, John le Carré era el seudónimo de David John Moore Cornwell, quien nació en 1931 en Dorset, Inglaterra. Utilizó su “amplio conocimiento del espionaje internacional” en sus thrillers de espías, informa el sitio.

El sitio web de le Carré lo llama el “maestro cronista de nuestra época”, y llama al escritor un “observador perspicaz de la condición humana y de la geopolítica contemporánea por igual”.

Su libro revelación fue El espía que vino del frío. A Legacy of Spies en 2017 fue su última novela.

Le Carré escribió 26 libros durante su vida literaria

#TomaNota de estos siete libros imprescindibles de John Le Carré https://t.co/dGuNGTJ1gy pic.twitter.com/Iq6QnpGFIc — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) December 14, 2020

El autor escribió 26 libros que se publicaron en más de 50 países y 40 idiomas.

Le Carré asistió a las universidades de Berna y Oxford. Enseñó en Eton y “sirvió brevemente en la inteligencia británica durante la Guerra Fría”, dice la biografía.

La última publicación principal en la página de Facebook del autor fue el 3 de diciembre y promociona la novela superventas Agent Running in the Field de John le Carré como un regalo de Navidad “para lectores de thrillers políticos”.

Según The Guardian, le Carré recibió recientemente el premio Olof Palme. Los jueces elogiaron al novelista “por su participación y su opinión humanista en forma literaria con respecto a la libertad del individuo y los problemas fundamentales de la humanidad”.

The Guardian informó que los organizadores también dijeron: “Atrayendo la atención mundial, él constantemente nos insta a discutir los juegos de poder cínicos de las principales potencias, la codicia de las corporaciones globales, el juego irresponsable de políticos corruptos con nuestra salud y bienestar, la creciente propagación del crimen internacional, la tensión en el Medio Oriente y el alarmante aumento del fascismo y la xenofobia en Europa y Estados Unidos ”. Según The Guardian, muchos de sus libros abordaron el tema del abuso de poder, incluso por parte del gobierno, pero también de las grandes farmacéuticas.