Muere Yatziri, la niña de 7 años hospitalizada por abuso infantil desde agosto

La niña mexicana de 7 años, conocida solo como Yatziri, falleció el lunes por una falla multiorganica en el Hospital de Las Margaritas en Puebla, México luego de pasar cinco meses en cuidados intensivos. La noticia fue confirmada por el gobierno de Puebla a través de un tuit. Agregando “refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos no quedarán impunes”.

El caso que conmovió a toda una nación

El caso de la pequeña conmovió a toda una nación en agosto 2020 cuando según reportó El Sol de Puebla, la niña fue ingresada al hospital “con un pulmón colapsado y huellas de violación” incluyendo quemaduras en su posterior que habían destruido parte del músculo, reportó The Sun News. Con palabras estremecedoras, la niña suplicó a los médicos a su llegada al hospital, “mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”. La menor también había sido operada en abril “por daños intestinales”, según UnoTV.com.

Las investigaciones revelaron que ambas Yatziri y su hermana Mitzi estaban bajo el cuidado de su padre, Rafael N., quien había ganado la custodia de las niñas en septiembre de 2019. Yatziri había ingresado previamente en el hospital con signos de golpes traumáticos y lesiones graves en todo el cuerpo que se remontaban a 2019. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra sus guardianes.

En junio de 2020, la hermana de Yatziri, Mitzi fallece a los 3 años por una supuesta bronco aspiración. Las autoridades reabrieron el caso de Mitzi tras la muerte de su hermana mayor.

¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!

A cuatro meses de su ingreso en el Hospital del IMSS La Margarita lamentamos profundamente el fallecimiento de Yatziri y condenamos a todos y cada uno de los involucrados responsables por su muerte y tortura.#JusticiaParaYaz pic.twitter.com/gLnWO47LOo — Frente Feminista Radical Puebla (@ffrpuebla) December 29, 2020



En este último instante los padres de las niñas, Alejandra Viridiana N. y Rafael N., fueron arrestados el 27 de agosto, informó El Sol de Puebla.

Según la Fiscalía de Puebla:

“Se estableció que la menor de edad vivía con su padre en el domicilio de la abuela paterna y también convivía con su madre. Derivado de los avances de la indagatoria, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar y abandono de persona”, informó UnotTV.com.

Desde el arresto de los padres de Yatziri varias personas han salido en defensa de la madre, atestando que Alejandra no mantenía contacto con sus hijas desde 2019 cuando Rafael se las había llevado a vivir con él y su pareja, Mónica, quien fue arrestada el 3 de octubre.

La @FiscaliaPuebla aprehendió a los padres de una menor de 7 años internada en el IMSS La Margarita. Presenta síndrome del niño maltratado y múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida. La víctima se mantiene bajo protección. Más información: https://t.co/FoHhZP94GH pic.twitter.com/c3d3mDgpAy — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 28, 2020



En una carta que Alejandra le había enviado desde la cárcel al Gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa, y que fue publicada por la activista Frida Guerrera Villalvazo, la mujer dijo “Si ustedes dicen que soy culpable por tonta, por creída, por confiar en quien se supone las amaba como yo, su padre, y en una mujer llena de coraje, lo soy, es mi culpa, pero jamás seré culpable de haber lastimado a mis niñas.