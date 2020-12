Mujer desaparecida de 26 años fue asesinada por un hombre que conoció en línea

Harold D. Haulman III, de 42 años, ha sido acusado de la desaparición y muerte de Erica Shultz, de 26 años, en Pensilvania. Shultz fue vista por última vez el 6 de diciembre y su cuerpo fue encontrado en un área boscosa en el condado de Luzerne, al noreste de Pensilvania, el 27 de diciembre después de que Haulman confesó el crimen y dirigió a los oficiales a su cuerpo, dijo la policía en una conferencia de prensa.

Shultz, que es autista y tiene diabetes, fue reportada como desaparecida por su hermana el 6 de diciembre. La policía dice que Haulman conoció a Shultz en línea y la asesinó en el área boscosa de Hobbie Road en Butler Township, condado de Luzerne.

Haulman, que figura como transeúnte, ha sido acusado de homicidio, secuestro y abuso de un cadáver, informó Fox56.

Haulman fue incluido como una persona de interés al principio de la investigación por la desaparición de Shultz

La policía declaró que Shultz usaba con frecuencia aplicaciones de citas y hablaba con hombres en MeetMe, Skout y Facebook, escribió Fox56, a pesar de que su hermana Emily Corbin le advirtió que no lo hiciera.

El 2 de diciembre, Shultz le dijo a una de sus amigas que estaba hablando con alguien llamado “Dave”, quien le dijo que debía “empacar todo y marcharse con él”. Ella dijo: “Ya veré cómo va” y dijo que planeaba reunirse con él el 5 de diciembre, pero le pidió a su amiga que instalara una aplicación de rastreo en su teléfono.

La hermana de Shultz denunció su desaparición el 6 de diciembre y su desaparición se consideró sospechosa desde el principio: no se presentó al trabajo, había dejado atrás a su gato de apoyo emocional y no había dejado comida extra y no había tomado sus medicamentos, informó Fox56.

La policía identificó a Haulman como una persona de interés después de que una orden de registro descubrió que sus teléfonos celulares habían estado juntos en su apartamento el 4 de diciembre y luego viajaron juntos por la I-80 hasta que el teléfono de Shultz dejó de conectarse a las torres.

Unos días después de su desaparición, su hermana publicó en Facebook, “Erica mide 5’4″, 220 libras, tiene cabello rubio y ojos azules. Ella es diabética sin sus medicamentos. No conduce ni tiene licencia de conducir. #savingshultz. Ella NO se iría sola sin avisarnos. Y ella no dejaría a su gato de apoyo emocional Luna”. Dijo que su familia ofrecería una recompensa por la información.

Haulman fue ubicado el 26 de diciembre y les dijo a los detectives dónde encontrar su cuerpo

Los detectives encontraron a Haulman en Michigan y colocaron un dispositivo de rastreo en su camioneta. Después de que se perdió una entrevista con agentes del FBI, los investigadores siguieron sus movimientos desde Michigan a Ohio y Pensilvania, informó WBRE/WYOU. El 25 de diciembre, llegó a la casa de su esposa en Pensilvania y fue encontrado por un empleado de Norfolk Southern Railroad mientras caminaba por las vías el 26 de diciembre.

El empleado del ferrocarril dijo que Haulman se cortó el brazo con un cúter y dijo: “Quiero suicidarme, tengo que morir por mis pecados”, escribió el medio. Haulman fue hospitalizado y entrevistado por agentes del FBI y la Policía Estatal de Pensilvania y les mostró dónde encontrar el cuerpo de Shultz, escribió WBRE / WYOU.

Haulman confesó el asesinato, informó el medio, y le dijo a la policía que entró en el bosque con Shultz y la golpeó alrededor de una docena de veces con un martillo “tipo mazo”. Según la policía, dijo que luego apuñaló a Shultz con un cuchillo de cocina una docena de veces más. El 27 de diciembre, la policía registró el área del bosque indicada por Haulman y encontró el cuerpo de Shultz.

Fox56 informó que Haulman le dijo a la policía que trató de suicidarse a lo largo de las vías del tren porque estaba “cansado de vivir de esta manera” y anteriormente había pensado en matar a otras mujeres. Haulman se encuentra actualmente detenido en la instalación correccional del condado de Luzerne, escribió Fox56.

Special Olympics Pennsylvania publicó sobre la muerte de Shultz y escribió:

Nuestra familia de Olimpiadas Especiales de Pensilvania está profundamente entristecida al escuchar la noticia del trágico descubrimiento realizado con respecto a Erica Shultz. Esperamos que sus muchos años de participación dentro de nuestra organización le hayan traído gran alegría, orgullo por sus logros y muchas amistades. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y compañeros atletas durante este momento tan difícil.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com