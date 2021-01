Muere esta famosa actriz de la serie Lost a los 65 años

Mira Furlan, más conocida por interpretar el papel de Minbari Ambassador Delenn en la exitosa serie de ciencia ficción de los 90 Babylon 5 y Danielle Rousseau en Lost, murió el 20 de enero de 2021, según anunció por primera vez la cuenta oficial de Twitter de la actriz. Tenía 65 años.

The sudden announcement of the passing of Mira Furlan is so sad. She was so captivating as Danielle Rousseau. A force of nature in every scene. You knew whenever her name appeared in the opening credits it was going to be a good episode. Rest in peace ❤ pic.twitter.com/LQW2WfHLzv

