[VIDEO] El maltrato verbal de esta ex trabajadora de la Casa Blanca a su hija

Kellyanne Conway fue interrogada el miércoles por la policía en Washington, DC, después de que su hija de 16 años denunciara abuso en varios videos de TikTok, según la adolescente.

Claudia Conway publicó un video de TikTok el 20 de enero que desde entonces se ha hecho privado, pero aún se puede encontrar en Twitter. Muestra a una mujer que parece ser Kellyanne Conway siendo entrevistada por la policía en la entrada de su casa. Se escucha a uno de los dos oficiales varones en el clip aconsejando a la mujer que corte el acceso de Claudia Conway a Internet y al teléfono.

El video, subtitulado, “ella está montando un espectáculo completo”, ha acumulado más de 290.000 me gusta antes de que se hiciera privado.

*SERIOUS* CW: Child Abuse Claudia Conway has all electronic devices—including phone—taken away. This after video of Claudia’s mother former Trump advisor Kellyanne Conway verbally and physically abusing her went viral. Tana Mongeau appears to be been trying to help Claudia. pic.twitter.com/L7OTj88wEq — Def Noodles (@defnoodles) January 21, 2021

El video se produjo un día después de que Claudia Conway publicara una serie de videos en TikTok el martes por la noche que detallaban el presunto abuso por parte de su madre, incluido un clip de una mujer que dice que es Kellyanne Conway gritando: “Tienes suerte de que tu madre sea pro-vida”.

Desde entonces, los videos se han vuelto virales y han provocado una ola de preocupación

pública. Muchos de los 1,6 millones de seguidores de Claudia Conway la han animado en las secciones de comentarios a ponerse en contacto con los Servicios de Protección Infantil.

La adolescente luego respondió en un video ahora eliminado que afirmaba que CPS “entrevistó a toda mi familia y no hicieron una mierda. Pierre de los Servicios de Protección Infantil, si estás viendo esto, me fallaste”.

*SERIOUS* CW: Child Abuse Claudia Conway shares videos exposing her mother former Trump counselor Kellyanne Conway verbally and physically abusing her. Claudia said in a comment CPS won’t do anything because her parents are too powerful. pic.twitter.com/dAaBrXm9xU — Def Noodles (@defnoodles) January 19, 2021

Claudia Conway es una de los cuatro hijos de Kellyanne y George Conway. Apareció en los titulares el verano pasado cuando usó las redes sociales para publicar mensajes anti-Donald Trump mientras su madre trabajaba como asesora de la Casa Blanca. Kellyanne Conway renunció a ese cargo en agosto de 2020, según Insider, explicando que era lo mejor “para sus hijos y su familia”.

Kellyanne Conway no se ha referido públicamente a los videos recientes de TikTok o la aparente visita de la policía.

Esto es lo que necesita saber:

Videos muestran a una mujer identificada por Claudia Conway como su madre reprendiéndola y menospreciándola

Claudia Conway publicó una serie de videos de TikTok ahora privados el 19 de enero que parecen mostrar tensas confrontaciones entre ella y su madre. Varios de los clips sugieren que fueron grabados cuando enfermó de COVID-19 el otoño pasado. Claudia Conway acusó previamente a su madre, quien dio positivo por el virus después de asistir al evento Rose Garden de octubre para la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett, de infectarla.

La primera recopilación de videos, con el texto superpuesto, “Un resumen de COVID con Kelly”, mostró a una mujer identificada por el adolescente como Kellyanne Conway maldiciéndola y gritándole.

En un clip, la mujer dijo: “Puedo echarte de aquí hoy”, después de gritar: “Que te jodan, que te jodan. Se acabó, se acabó, no me importa quién te esté siguiendo, tonta”.

La misma mujer en varios otros clips afirmó que su hija no pudo contraer el COVID-19 del “presidente” y la llamó “perra ingrata”.

En la segunda compilación, que obtuvo más de 700.000 me gusta, se escucha a la madre diciendo a la adolescente: “Nunca vas a grabar nada más. Habrá que hacer un análisis forense”.

Claudia Conway dice que no busca “odiar” a su mamá

En varios videos de seguimiento de TikTok ahora privados, Claudia Conway explicó que no busca “odiar” a su madre. Expresó que solo quiere compartir su historia y arrojar luz sobre la situación.

“Quiero agregar un poco de contexto a lo que acabo de publicar”, declaró la joven de 16 años en un video ahora privado. “No busco odiar a mi madre, solo creo que es importante contar mi versión de los hechos y mi experiencia”.

Ella agregó: “Estaba revisando algunos videos, tengo cientos y cientos de videos así. Pensé que era importante porque, como mujer que tiene tanto poder en este país, no creo que la gente sepa cómo es ella”.

Claudia Conway también expresó en un video separado que también se ha hecho privado que no quiere que los medios la describan como una “adolescente rebelde”, diciendo:

“Les gusta llamarme adolescente rebelde, o lo que sea, que se lo está inventando todo, pero no lo soy. No estoy inventando nada, solo estoy contando mi versión de los hechos y mostrando lo que tengo y no estoy tratando de causar nada. Simplemente creo que era importante hacerlo público.”

El 22 de enero, publicó un video de disculpa en TikTok, diciendo en parte: “De ninguna manera estoy tratando de meter en problemas a nadie de mi familia. (…) Gracias por el apoyo, pero no estoy tratando de meter a mi mamá en problemas o comenzar un drama o convertirme en un titular.”