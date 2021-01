Así murió el escritor de esta famosa novela

La popular serie Martha’s Vineyard Mystery de Hallmark, protagonizada por Jesse Metcalfe, tiene un triste giro en la vida real. Philip R. Craig, autor de los libros en los que se basa la serie de Hallmark, murió hace más de 10 años. Mientras tanto, su hijo está trabajando para asegurarse de que los libros de su padre sigan vigentes a través de las películas de Hallmark.

Philip R. Craig murió de cáncer en 2007, señaló su sitio web. Tuvo una “breve batalla” con el cáncer antes de morir y dejó tres libros completos esperando ser publicados, incluida la novela final de J.W. Jackson. La última novela de su serie Martha’s Vineyard, Vineyard Chill, se publicó después de su muerte en 2008.

Escribió un total de 19 libros en su serie Martha Vineyard. Su obituario en el Vineyard Gazette solo compartió que tuvo una breve enfermedad y murió a la edad de 74 años en el Martha’s Vineyard Hospital. Había vivido en un campamento de Ocean Heights con su esposa, Shirley. Estuvieron casados ​​durante 49 años. Le sobrevivieron su esposa, sus hijos Kim y Jamie, sus nietos, dos hermanos y una hermana.

Craig nació en 1933 y se crio en un rancho de ganado en Colorado. El rancho de su familia ni siquiera tuvo agua corriente ni electricidad hasta que cumplió los 10 años. Enseñó inglés y periodismo en una universidad de 1962 a 1965. En la década de 1970, se tomó un año sabático en España e Inglaterra.

Publicó su primera novela a la edad de 35 años en 1969, pero su segunda novela no se publicó hasta 20 años después, cuando tenía 55. En los 20 años transcurridos, escribió y envió novelas a los editores sin ningún éxito. Desde 1989, todas sus novelas publicadas estaban en su serie Martha’s Vineyard.

