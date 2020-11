Muere baleado a los 27 años importante rapero en Texas

El rapero Mo3, cuyo nombre real es Melvin Noble, fue asesinado a tiros mientras conducía por la autopista I-35 en Texas el 11 de noviembre de 2020, según TMZ. Fue trasladado a un hospital local donde murió a causa de sus heridas.

Al rapero de 27 años, que nació en Dallas, Texas, le sobreviven sus tres hijos. En una entrevista de marzo con la revista Flaunt, mencionó que una de sus canciones favoritas de su colaborador Boosie BadAzz era “Baby Mama”, porque “ahora tengo tres”.

Si bien el rapero nunca hizo públicas las identidades de las mujeres con las que tuvo a sus hijos, le encantaba compartir fotos de sus “mini-yo” en Facebook e Instagram. Reveló que uno de sus hijos cumplió 3 años en agosto. El orgulloso padre compartió una foto de “Big Tre” rodeado de dinero en efectivo.

En cuanto a su hija, Mo3 compartió un selfie en Facebook llamándola en broma, “Baby #2 la malota”, con emojis con cara de corazón.

Mo3 compartió una foto con sus tres hijos en 2019. En la imagen, todos llevan Air Jordans a juego y ropa negra, blanca y roja conjuntada.

En una declaración a Heavy, el Departamento de Policía de Dallas confirmó que el incidente ocurrió a las 11:55 am de la mañana del 11 de noviembre.

Explican: “… una víctima masculina adulta viajaba hacia el norte por la I-35 en Clarendon Drive cuando el asesino se le acercó conduciendo lo que se cree que es un automóvil de color oscuro. El sospechoso, descrito como un hombre negro adulto, salió de su automóvil armado con un arma de fuego y comenzó a acercarse al automóvil de la víctima. La víctima salió de su vehículo y comenzó a correr hacia el sur por la autopista. El asesino persiguió a la víctima y le disparó varias balas. Al hacerlo, el sospechoso también disparó a un transeúnte inocente, un hombre adulto, que estaba sentado en su vehículo”.

La policía dijo que el sospechoso seguía sin ser detenido el miércoles por la tarde.

Los fans de Mo3 compartieron homenajes al rapero después del anuncio de su muerte. Una mujer comentó quedarse “sin palabras“, mientras que otros enviaron sus más sinceras oraciones a su familia.

RIP MO3. I’m a fan of his music. Don’t know if they even make words for how 2020 turned out. His son lost his father today. Smh. pic.twitter.com/IKmkHuYLHr

— CJ (@MrCoolinHimself) November 11, 2020