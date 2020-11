Muere leyenda de los Boston Celtics. ¿De quién se trata?

Tommy Heinsohn, leyenda del Salón de la Fama de la NBA y de los Boston Celtics, murió el martes, según el Boston Globe. Tenía 86 años.

Entre 1956 y 1965, Heinsohn jugó nueve temporadas para los Celtics. Fue seis veces All-Star y ganó ocho campeonatos.

Tommy luego entrenó a los Celtics del 1969 al 1978. Obtuvo los premios de Entrenador del Año de la NBA en 1973 y guió a Boston a dos títulos en 1974 y en 1976. Heinsohn pasará a la historia como una de las figuras más distinguidas de la liga, ya que ayudó a ganar 8 campeonatos a los Celtics como jugador y 2 como jugador.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial como jugador en 1986 y fue consagrado por segunda vez en 2015 como entrenador. El número 15 de Heinsohn cuelga en el TD Garden de los Celtics.

Sin embargo, para la generación más joven que llegó décadas después, Heinsohn se convirtió en la voz televisiva de los partidos de los Celtics y sus opiniones eran muy respetadas. En la década de 1980, Heinsohn se unió a la cobertura de los playoffs de CBS de las Finales de la NBA de 1984 a 1987 y estuvo junto a Mike Gorman desde 1981.

Durante más de 30 años, Tommy proporcionó el análisis de color, mientras que Gorman era el comentarista principal. El enfoque crítico de Heinsohn lo convirtió instantáneamente en uno de los favoritos para los fanáticos y tuvo mucha popularidad en la NBA.

De vez en cuando, los arrebatos de Tommy aparecían en el SportsCenter de ESPN o durante una transmisión nacional de un partido de los Celtics soltaba frases muy ingeniosas y criticaba al equipo con fundamento. Suyas serán recordadas frases como “I-LOVE-WALTER!” y “¡Bing-Bang-Boom Barros!”, pronunciadas a mediados y finales de los 90 para las grandes jugadas del alero Walter McCarty y del base Dana Barros.

Más adelante en su carrera, destacó por los denominados Tommy Points. A mediados de la década de 2000, Heinsohn otorgaba a un jugador el “Premio Tommy” en cada partido. En lugar de honrar al mejor jugador del encuentro, fue un galardón otorgado al jugador que, según Tommy, hizo el mayor esfuerzo de la noche.

Gorman emitió la siguiente declaración a través de Twitter el martes por la tarde:

“Aproximadamente 2.800 veces me senté con Tommy para transmitir un partido. Cada vez fue especial”, escribió Gorman. “Jugador de Hall Of Fame, entrenador de Hall Of Fame, socio de Hall Of Fame. Celtics Nations ha perdido su mejor voz. Descansa en paz, amigo mío. Ha sido un privilegio de mi vida profesional ser el Mike en Mike & Tommy”

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.

Full Statement from the Celtics: https://t.co/T5tQbCpfs2 pic.twitter.com/WCcRe3C7aU

— Boston Celtics (@celtics) November 10, 2020