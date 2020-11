Muere a los 66 años el asesor evangélico de Trump, el obispo Harry Jackson Jr.

El obispo Harry Jackson Jr., asesor evangélico de Donald Trump, murió el 9 de noviembre a la edad de 66 años. La iglesia de Jackson, Hope Christian Church, emitió un comunicado en su sitio web confirmando la muerte del conocido pastor conservador. No se informó de inmediato la causa de la muerte.

La declaración de la iglesia de Beltsville, Maryland dice: “Es con gran pesar que les notificamos que nuestro amado obispo Harry R. Jackson, Jr. ha hecho la transición para estar con el Señor el 9 de noviembre de 2020. Ore por la familia de Jackson y respete su derecho a la privacidad en este momento”.

Jackson era un visitante frecuente de la Casa Blanca que se desempeñó como asesor evangélico no oficial de Trump y asistió a una serie de eventos de alto perfil este año, incluida la Convención Nacional Republicana y la ceremonia en la que la juez Amy Coney Barrett fue anunciada oficialmente como candidata de Trump a la Corte Suprema, informó Religion News. Según el sitio web de Hope Christian Church, Jackson ha sido el pastor principal del ministerio desde 1988, cuando se trasladó desde Corning, New York.

Jackson era un pastor, autor y activista político que apareció con frecuencia en eventos de la Casa Blanca y paradas de campañas republicanas

I was blessed with the opportunity to pray for America while at the White House during #Easter weekend. What is your prayer for our nation? #prayerworks pic.twitter.com/uhFga3FigL — Harry R Jackson Jr (@BishopHarry) April 21, 2020

Jackson no solo era pastor, sino también un activista político que hacía apariciones regulares en eventos de la Casa Blanca o más recientemente en la campaña electoral con republicanos. El 10 de abril, Jackson apareció en la Oficina Oval en una reunión del Viernes Santo para ofrecer una oración. Dijo: “Una vez más, denle a este gran hombre, nuestro presidente, y denle al vicepresidente sabiduría más allá de sus limitaciones naturales. Denles ideas para que puedan cubrirnos, guiarnos y bendecirnos”, informó Religion News.

Jackson también apareció en la ceremonia de la Casa Blanca para el anuncio oficial de Trump que nominó a la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema y también apareció junto al vicepresidente Mike Pence en un ayuntamiento el 1 de noviembre, escribió el medio. La iglesia de Jackson confirmó al medio en octubre que el pastor había dado negativo por coronavirus después del evento de la Casa Blanca en el que muchos asistentes habían dado positivo.

Además de ser el pastor principal de Hope Christian Church, Jackson también se desempeñó como obispo presidente de la Comunión Internacional de Iglesias Evangélicas. El activista también fundó y presidió la Coalición de Liderazgo de Alto Impacto, un grupo de ministros que defienden las ideas socialmente conservadoras, según su biografía en Whitaker House.

Jackson también fue un autor que escribió varios libros, incluido You Were Born for More: Six Steps to Breaking Through to Your Destiny and In-Laws, Outlaws, and the Functional Family: A Real-World Guide to Resolving Today’s Family Issue.También fue coautor de Iglesias afroamericanas de alto impacto con George Barna, que ganó el Premio Medallón de Plata de la Asociación de Editores Cristianos Evangélicos. Más recientemente, publicó A Manifesto: Christian America’s Contract with Minorities en agosto de 2020, descrito como “una agenda o manifiesto bíblico para lograr un cambio social en nuestra nación”.

Jackson estudió un master en administración de empresas en Harvard, tiene 2 hijas y se volvió a casar recientemente

My 5-message CD series, ‘God of My Troubles,’ will inspire you to trust in the Lord’s love no matter what you’re facing. And it’s our thanks for your gift today to help more people find #hope in #Christ. Request your copy here: https://t.co/1WoaxkW15C pic.twitter.com/ZVo2Ce5gwa — Harry R Jackson Jr (@BishopHarry) October 18, 2020

Jackson recibió una licenciatura en inglés en Williams College antes de obtener su master en administración de empresas en Harvard, muestra el sitio web Hope Christian. Su biografía también afirma que la “experiencia laboral secular de Jackson incluye puestos en varias empresas de Fortune 500”.

Según la biografía de Whitaker House del prominente pastor, Jackson vivía en Maryland y tenía dos hijas adultas. Jackson se había vuelto a casar recientemente después de la muerte de su primera esposa, la reverenda Vivian Jackson, el 2 de abril de 2018. Su página de Facebook decía que los dos habían estado casados durante 40 años.

El 5 de septiembre de 2020, Jackson anunció que se había vuelto a casar y publicó un vídeo de la ceremonia en vivo. El mes siguiente, Jackson dedicó el servicio dominical de Hope Christian Church a su nueva esposa, Rosalind Lott, informó Religion News.