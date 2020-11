Muere baleada chica de 21 años por 24 tiros

Una disputa sobre un excremento de un perro se volvió fatal a principios de junio cuando Michael Close disparó 24 tiros con un rifle semiautomático a Isabella Thallas y su novio Darian Simon, dijeron los abogados. Los detalles del ataque del 10 de junio que mató a Thallas, 21 años, e hirió a Simon, 27 años, fueron revelados durante la audiencia preliminar de Close el lunes, informó KDVR.

El detective de homicidios de la policía de Denver, Joseph Trujillo, testificó en la audiencia que Close usó un rifle semiautomático de alta potencia en el tiroteo, que dijo que se produjo después de que el perro de Simon defecara en un jardín de tipo rocalla, afuera del edificio de apartamentos de Close, en el vecindario Ballpark alrededor de las 11:40. am, informó KDVR desde la audiencia. Según Trujillo, Close les gritó a Simon y Thallas desde su ventana: “¿Váis a adiestrar a ese p*** perro o solo le gritaréis?”.

El medio también informó que se mostró un vídeo de cámara de vigilancia durante la audiencia de Close en el que se mostraba cómo apuntaba con el arma a la pareja y les dispararaba los 24 tiros. Simon, que se inclinaba para recoger el excremento del perro, sobrevivió al ataque pero recibió dos disparos en las piernas. Thallas murió casi instantáneamente, dijeron los fiscales.

La jueza Lisa Teesch-Maguire ordenó que Close, de 36 años, continúe detenido en el centro de detención del centro de Denver sin derecho a fianza. Él se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de intento de asesinato en primer grado, dos cargos de asalto en primer grado, nueve cargos de uso de un cargador de balas de alta capacidad prohibido, dos cargos de uso prohibido de un arma de fuego y un cargo de alteración del orden público. Su lectura de cargos está programada para el 4 de enero, según muestran los registros públicos.

Trujillo también testificó que la policía llegó al lugar y se reunió con la novia de Close, Chelsea Thompson, quien les dijo que Close acababa de llamarla. Ella dijo que estaba llorando y murmuró que simplemente había “disparado y matado a dos personas”, informó KDVR. Ella dijo que él se había marchado porque tenía miedo de entregarse.

Trujillo también dijo que cuando los agentes de policía finalmente detuvieron a Close, estaba llorando y disculpándose por sus acciones. Trujillo testificó que Thompson dijo que Close “no estaba mentalmente estable y no lo había estado todo el tiempo que lo conoció”. Dijo que tenía un trastorno de la personalidad, pero que no estaba siendo tratado y que tenía antecedentes de abuso de drogas.

Otro amigo le dijo a los detectives que Close le envió un mensaje después del tiroteo fatal y escribió: “Amigo, la cagué muchísimo, no hay vuelta atrás posible ahora”, informó KDVR.

