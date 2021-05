Michael Pagel, el asesino de Renee Pagel: ¿dónde está hoy?

Michael Pagel estaba en medio de un proceso de divorcio y custodia con su ex esposa Renee Pagel en 2006 cuando la madre de tres hijos de 41 años fue brutalmente asesinada en su casa en Courtland Township, Michigan. El padre y la madrastra de Renee Pagel fueron a su casa cuando no recibieron noticias de ella y la encontraron muerta en su cama con múltiples puñaladas.

El padre de Renee Pagel dijo a las autoridades que la había visto por última vez la noche anterior cuando recogió a sus hijos y los llevó a la casa de su padre a 15 minutos de distancia. También les dijo que los Pagel estaban en medio de un divorcio y que Michael Pagel estaba presionando por la custodia total de los niños y la casa, pero unas semanas antes de su asesinato, un juez falló a favor de Renee Pagel, según informó WoodTV.

Sin embargo, las autoridades no tenían pruebas para acusar a su esposo y el caso se enfrió hasta que una pista, casi 14 años después, condujo a los cargos de arresto y asesinato de Michael Pagel. ¿Dónde está Michael Pagel hoy?

Michael J. Pagel had another charge added to the first-degree murder count he's facing in the Aug. 2006 stabbing death of his estranged wife, Renee. It happened at her home north of Grand Rapids. He is now charged with felony murder – the underlying felony being home invasion. pic.twitter.com/Y97xUdcqQe

— John Hogan (@JohnHoganWZZM) February 19, 2020