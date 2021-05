Scott Eby, el asesino de una niña de 3 años en 2004: ¿dónde está hoy?

Riley Fox, de 3 años, estaba durmiendo en el sofá de la sala de estar junto a su hermano de 6 años con su padre dormido en su habitación cuando fue secuestrada de la casa. El caso fue noticia en Wilmington, Illinois, y la comunidad se entristeció cuando el cuerpo de la niña fue encontrado más tarde ese día, el 6 de junio de 2004, ahogada en un arroyo cercano. La ataron con cinta adhesiva y la violaron.

Los investigadores inicialmente se concentraron en su padre, Kevin Fox, acusándolo de asesinato en primer grado, pero después de que estuviera en la cárcel durante varios meses, las pruebas de ADN lo excluyeron de la escena del crimen y los cargos fueron descartados. Durante años, el caso permaneció sin resolver sin arrestos.

Cuando el FBI se hizo cargo del caso en 2009, los investigadores sospecharon de Scott Eby, que vivía a una milla de la casa de Fox y que estaba fuera de prisión en libertad condicional en el momento del asesinato de Riley Fox. Había estado robando casas en el área cuando irrumpió en la casa de Fox, encontró a Riley de 3 años durmiendo en el sofá y decidió abusar de ella y secuestrarla, informó el Chicago Tribune.

Después de que los agentes del FBI interrogaran a Eby y le pidieran una muestra de ADN, confesó el crimen en una larga carta. ¿Dónde está Scott Eby hoy?

Eby se declaró culpable y está cumpliendo cadena perpetua en el Pontiac Correctional Center

El 10 de noviembre de 2010, Eby se declaró culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Riley Fox y un cargo de agresión sexual criminal de un niño y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según un comunicado de prensa del fiscal estatal del condado de Will. El Fiscal del Estado dijo que examinaron la posibilidad de la pena de muerte, pero después de consultar con los padres de Fox, decidieron no hacerlo:

“Kevin y Melissa Fox expresaron firmemente el deseo de que el brutal e insensible asesino de su hija soportara la tortura de respirar aire hasta el último momento de su miserable existencia dentro de las frías y húmedas paredes de una celda de la prisión de Illinois. Más de seis años después de la muerte de Riley, la declaración de culpabilidad de hoy elimina todas las vías de apelación y garantiza que Scott Wayne Eby nunca saldrá libre para atacar a otro niño inocente.”

Eby, de 49 años, actualmente cumple su sentencia de cadena perpetua en el Pontiac Correctional Center, donde fue admitido en 2006, según muestran los registros públicos. El Pontiac Correctional Center es una prisión de máxima seguridad para hombres en Pontiac, Illinois, establecida en 1871, que actualmente tiene una población de reclusos de 1.065. Debido a la declaración de culpabilidad de Eby en el caso de asesinato, no puede presentar una apelación y vivirá el resto de su vida en prisión.

Eby ya estaba en prisión cuando su ADN coincidió con el de la escena del crimen de Riley Fox e intentó suicidarse cuando lo atraparon

VideoVideo related to scott eby, el asesino de una niña de 3 años en 2004: ¿dónde está hoy? 2021-05-08T18:15:44-04:00

Eby ya estaba en prisión con una sentencia de 14 años por violar a su hermana en 2005 cuando el FBI investigó su participación en el asesinato de Riley Fox, según informó el Chicago Tribune. Después de recibir una pista, los agentes del FBI que investigaban el asesinato de Riley Fox decidieron entrevistar a Eby en mayo de 2010 y le pidieron una muestra de ADN.

Varios días después de la solicitud, Eby escribió una confesión de 10 páginas y escribió que quería tomar la “salida cobarde”, informó el Chicago Tribune. Dijo que merecía ser torturado y asesinado y que no entendía “cómo se le cruzaron los cables”. Culpó al abuso de drogas y alcohol por sus acciones.

Eby se ató una sábana alrededor del cuello e intentó ahorcarse. Escribió en su carta que tuvo una “infancia razonablemente normal” y que sus padres fueron muy buenos con él. “Mis padres no criaron un monstruo, yo me convertí en uno a lo largo de los años y no es culpa de nadie más que mía”, escribió, según el Tribune.