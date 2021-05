Kevin Fox: 8 meses injustamente en la cárcel por el asesinato de su hija

Riley Fox, de tres años de edad, de Wilmington, Illinois, fue secuestrada de su casa la mañana del 6 de junio de 2004, mientras su hermano y su padre dormían cerca. La búsqueda de la pequeña comenzó ese día, pero terminó en desgracia cuando encontraron su cuerpo, atado con cinta adhesiva y ahogado en un arroyo cercano.

El padre de la niña, Kevin Fox, se convirtió en el principal sospechoso de la investigación del asesinato, ya que las autoridades afirmaron que su comportamiento después de la muerte de su hija era sospechoso. Interrogaron a Fox, quien negó estar involucrado, y accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Fox falló el polígrafo, lo que llevó a las autoridades a interrogarlo durante varias horas hasta que confesó haber matado a su hija accidentalmente, según muestran los documentos judiciales.

Inmediatamente después, Fox se retractó de su confesión y argumentó que las autoridades lo incriminaron por el asesinato de su hija y lo obligaron a hacer una confesión falsa, revelan estos documentos. La confesión lo llevó a ser acusado de asesinato en primer grado, un cargo que podría haberlo llevado a la pena de muerte si hubiese sido declarado culpable.

TRUE CRIME | “Most of us say, I would never confess to something I didn't do – but, people would be surprised.” Watch the new heart-pounding @DavidMuir Reporting event special – Friday night at 9|8c on @ABC. #ABC2020 pic.twitter.com/83MAEvh8eB

