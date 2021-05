La lista de las víctimas del asesino en serie Dennis Rader: ¿cuántos fueron?

El asesino en serie estadounidense Dennis Rader, también conocido como BTK, que significa “atar, torturar, matar”, asesinó a diez personas entre 1974 y 1991, en el área metropolitana de Wichita, Kansas. A menudo dejaba pistas para que las autoridades las encontraran, escribió Biography.com, como si estuviera bromeando con el departamento de policía. Resurgió en 2004, pero la evidencia que dejó es lo que finalmente lo llevó a su captura y encarcelamiento al año siguiente.

Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado durante su juicio en 2005 y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas.

Rader estaba motivado a matar para cumplir sus “fantasías sexuales”. Acecharía a múltiples víctimas potenciales a la vez. “Si uno no funcionaba, simplemente cambiaba”, dijo Rader en su juicio, según la CNN. Rader también tomaba fotografías Polaroid de algunas de sus víctimas.

El primer día de su juicio en 2005, el asesino explicó cómo llevó a cabo cada uno de sus asesinatos. Al hablar de los asesinatos de la familia Otero, las primeras personas que mató, Rader dijo que entró en su casa diciendo que necesitaba un automóvil y algo de comida.

Los niños de Otero fueron los únicos que mató

Rader tomó la decisión de matar a la familia Otero porque podían acudir a la policía. “Me di cuenta de que al no llevar máscara podían identificarme”, dijo Rader, según la CNN. “Tomé la decisión de seguir adelante y matarlos”.

En enero de 1974, Rader mató a cuatro miembros de la familia Otero: Joseph, Julie, Josephine de 11 años y Joseph Jr. de 9 años. “Nunca había estrangulado a nadie antes, así que realmente no sabía cuánta presión tenías que poner sobre una persona o cuánto tiempo tomaría”, dijo. Rader dejó semen en la escena del crimen y se llevó recuerdos, que se convirtieron en parte de su modus operandi.

Charlie Otero, de 15 años, encontró a sus padres muertos. En ese momento, no sabía que sus dos hermanos menores también fueron asesinados. “Fue como si me abrieran el pecho y me arrancaran el corazón”, dijo Otero al 20/20 de ABC News en enero de 2019.

“Cuando miré a mi madre, estaba atada. Ni siquiera se parecía a mi madre. Mi papá tenía un cinturón envuelto alrededor de su cuello ”, le dijo a 20/20. “Doy gracias a Dios todos los días por el hecho de que no encontré a Joey y Josie, porque no sé cómo lo habría manejado”.

Kathryn Bright fue la quinta víctima de Rader cuando volvió a atacar en abril. Esperó en su apartamento y luego la apuñaló y estranguló una vez que llegó a casa. “El estrangulamiento no funcionó y usé un cuchillo”, dijo Rader en la corte.

Rader se presentó a sí mismo como el asesino de BTK en octubre de 1974

> Kathryn Bright, de 20 o 21 años en ese momento (su hermano fue herido de bala, pero sobrevivió).

> Shirley Vian, 26 años.

> Nancy Fox, 25 años.

> Marine Hedge, 53 años.

> Vicki Wegerle, 28 años.

BTK se dirigió públicamente a las autoridades en octubre de 1974 y envió una carta en la que decía que ataría, torturaría y mataría a sus víctimas. “Es difícil controlarme. Probablemente me llames “psicótico con perversión sexual”, escribió, según señaló Biography.com. “Las palabras clave para mí serán atarlos, torturarlos, matarlos: BTK (en inglés).”

Rader dijo que Shirley Vian, de 26 años, fue una elección al azar. Tuvo que entrar a la fuerza en su apartamento el 17 de marzo de 1977 con una pistola Magnum calibre .357. Rader encerró a sus hijos en un baño y luego le cubrió la cabeza con una bolsa y la estranguló. A diferencia de los dos hijos de Otero, los hijos de Vian no sufrieron daños, según CBS News.

“Le dije a la Sra. Vian que tenía un problema con las fantasías sexuales y que la iba a atar”, dijo Rader en la corte, como señaló CBS News.

Su siguiente víctima conocida fue Nancy Fox, de 25 años, a quien estranguló hasta la muerte en su casa en diciembre de 1977. Llamó a la policía para denunciar el homicidio de Fox.

“Cuando estaba paseando por la zona, me di cuenta de que ella entraba en casa por la noche. La consideré una víctima potencial. Así que busqué información sobre ella”, dijo Rader, según informó CBS News. “Una vez revisé su buzón para ver cómo se llamaba. Descubrí dónde trabajaba”.

“Ella era muy extrovertida, muy amigable”, dijo la hermana de Nancy Fox, Beverly Fox, a 20/20. “Ella era alguien que decía lo que pensaba. No se callaba nunca”.

Beverly Fox encontró algo de consuelo al saber que su hermana no fue asesinada por alguien que conocían. “En algunos aspectos, saber que no era alguien que conocíamos fue un alivio, pero al mismo tiempo, ahora piensas que ese loco puede matar a víctimas desconocidas”, le dijo a 20/20. “¿Qué le hizo ella para que él quisiera hacerle esto?”

Cuando Rader mató a su vecina, Marine Hedge, en abril de 1985, llevó su cuerpo a un lugar diferente y le tomó fotografías, escribió CNN. Luego escondió su cuerpo en una zanja, donde fue encontrada ocho días después.

La novena víctima de Rader, Vicki Wegerle, fue asesinada en su casa en 1986. Aunque su hijo de 2 años estaba en casa en ese momento, no resultó herido.

Dolores Davis, secuestrada en su casa el 19 de enero de 1991, fue la última víctima conocida de BTK. Él arrojó su cuerpo por un puente y fue encontrada casi dos semanas después con las manos, los pies y las rodillas atadas. La habían estrangulado hasta la muerte.

“Mi madre había sido una persona hermosa por dentro y por fuera, y la ignoran como una bolsa de basura”, dijo su hijo, Jeff Davis, a 20/20. “Mi madre era un tipo de persona muy cariñosa y generosa”, dijo. “Ella era una persona muy amable y considerada”.