Kerri Rawson, la hija del asesino en serie Dennis Rader: ¿perdonó a su padre?

¿Cómo es saber que tu padre, un líder de la iglesia luterana y líder de Boy Scouts, es responsable de una ola de asesinatos de dos décadas? En sus memorias, Kerri Rawson habla sobre lo que es ser la hija del asesino en serie Dennis Rader, apodado por él mismo como BTK. En un episodio de 20/20 de julio de 2019, Rawson habló sobre el día en que se enteró de la doble vida del padre.

1. Publicó sus memorias en enero

En enero de 2019, Rawson publicó sus memorias, “La hija de un asesino en serie”.

En el libro, detalla el fatídico día de 2005 cuando un agente del FBI llamó a su puerta para informarle que su padre había sido arrestado por el asesinato de 10 personas, incluidos dos niños.

La página “Acerca de” del sitio web que promociona el libro dice: “Kerri se sumergió en un agujero negro de horror e incredulidad. El mismo hombre que había sido un padre amoroso, un esposo devoto, líder de la iglesia, líder de los Boy Scouts y un servidor público había estado usando a su familia como tapadera para sus crímenes atroces desde antes de que ella naciera. Todo lo que había creído sobre su vida había sido una mentira”.

2. Ella ha intercambiado cartas con su padre en prisión

Según ABC, fue un pastor de la iglesia de Kerri quien la animó a escribir cartas a su padre en prisión.

Intercambiaron varias notas escritas a mano en los meses previos a su declaración de culpabilidad. Según los informes, los dos escribieron sobre los procedimientos judiciales de Rader, la lectura de la Biblia y su familia.

En una carta de julio de 2005, Rader escribió: “Siempre serás mi niña que crié y ahora eres una adulta con muchos años de amor para dar. La vida antes del arresto era un buen momento. El lado oscuro se me llevó”.

En declaraciones al 20/20 de ABC News a principios de 2019, Rawson dijo: “Mi padre no parecía un asesino en serie. Estoy hablando con el hombre con el que viví y amé durante 26 años.

Todavía amo a mi papá hoy. Amo al hombre que conocí. No he conocido al psicópata. Ese no es el hombre que conocí y amé”.

3. A su madre se le concedió un divorcio de emergencia en julio de 2005

En julio de 2005, después de la sentencia de Rader, su esposa, Paula Dietz, obtuvo un divorcio de emergencia.

En una carta del 22 de septiembre de 2005, Rader le escribió a Rawson diciendo que deseaba que su esposa le escribiera.

En una entrevista en 2005, llamó a una estación de televisión local para hablar sobre Dietz. Rader le dijo a KSNW: “Paula me escribe un poco más últimamente”. Cuatro días después de la llamada, Rader se declaró culpable en el tribunal de los asesinatos.

Según News Week, Paula se mudó de Kansas “para mantenerse lejos de Rader” después del arresto de su esposo. Desde entonces no ha hablado con los medios de comunicación y no está claro dónde vive hoy.

4. Dice que ha perdonado a su padre

Un artículo reciente de ABC News afirma que Rawson, a pesar de los obstáculos a los que se ha enfrentado, ha perdonado a su padre.

El medio la cita diciendo: “Ha sido un viaje muy largo para recuperar la fe. He vuelto a la iglesia. He trabajado en mi relación con Dios y con mi propio corazón”.

“Me di cuenta de que me estaba pudriendo por dentro. No solo perdoné a mi padre por él. Tuve que hacerlo por mí misma”.

Hoy, el notorio asesino permanece encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Prospect Township, Kansas, donde su fecha de liberación más temprana posible es 2180. Tiene 76 años.

5. No ha visitado a su padre en la cárcel

Si bien ha estado en contacto con su padre desde su arresto, Rawson aún no lo ha visitado en prisión.

Sin embargo, desde el lanzamiento de su libro, ha encontrado consuelo en el hecho de que puede ayudar a los demás. Según ABC News, Rawson ha tenido noticias de varias personas que también han sufrido abusos en el pasado y trastorno de estrés postraumático.

Ella le dijo a 20/20: “Me alegro de poder ayudar a mejorar la vida de otras personas. Tengo esperanzas en mi familia, mis hijos y mi esposo Darian. Encontraremos la paz”.

Hoy, Rawson vive con su esposo, dos hijos y dos gatos en Michigan.