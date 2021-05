Dennis Rader, el asesino en serie condenado a 10 cadenas perpetuas en 2005

Dennis Rader, asesino en serie estadounidense también conocido como el asesino BTK, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas en prisión después de su juicio en 2005. Durante la sentencia, las familias de las víctimas hablaron sobre el efecto que sus crímenes tuvieron en sus vidas.

BTK significa “atar, torturar, matar”. Rader asesinó a diez personas entre 1974 y 1991. Fue arrestado en 2005 y acusado de los asesinatos después de enviar a la policía un CD, que utilizaron para localizarlo.

Se declaró culpable de los asesinatos en la corte. Siga leyendo para obtener más información sobre el juicio y la sentencia de prisión de Rader.

When I knew my dad is the BTK serial killer: Kerri Rawson said a police composite image she found online, among other evidence, helped her accept that her dad is the BTK killer after his arrest in 2005.

Kerri’s story airs tonight on #ABC2020 #MyFatherBTK https://t.co/podMgrPY1X pic.twitter.com/TscIZ8Xqdi

— 20/20 (@ABC2020) February 1, 2019