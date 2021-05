Marihuana, cerveza y donuts gratis por vacunarse en Estados Unidos

La vacunación en Estados Unidos sigue avanzando. Según explicaba la CNN, alrededor de un 44,5% de la población de los Estados Unidos. Por lo que respecta a los mayores de 18 años, el 56,4% ha recibido al menos una dosis y el 40,8% ya está totalmente vacunado.

De hecho, el presidente Joe Biden se marcó el 4 de julio como fecha para alcanzar la inmunidad de rebaño, fijada en un 70%: “Dentro de dos meses… las familias de todo el país van a celebrar el 4 de julio. Nuestro objetivo, para el 4 de julio, es que el 70% de los estadounidenses adultos tengan al menos una vacuna y que al menos 160 millones de estadounidenses estén totalmente vacunados”.

Si bien Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de vacunación, en los últimos días el ritmo ha decrecido. Según explica wtop, mientras que a mediados de abril se administró un promedio de 3,38 millones de dosis al día, actualmente la media de siete días es de 2,19 millones de dosis al día.

El Doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de Biden, apuesta por cambiar de estrategia de vacunación:

“Creo que se trata de cambiar un poco la estrategia: salir del enfoque de la vacunación masiva, y realmente poner en marcha unidades sin cita previa en unas 40.000 farmacias de todo el país, poner en marcha unidades móviles, conseguir que se pueda acceder a nivel local en lugar de a estos amplios lugares de vacunación masiva”.

Coronavirus vaccine fence-sitters, would a free doughnut or carton of eggs change your mind? It seems to be working in other countries @TheNewDailyAu https://t.co/HW2QoGwOLa

— Samantha Dick (@samanthadick00) May 3, 2021