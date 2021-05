Dennis Rader: ¿tuvo traumas infantiles este asesino en serie?

Dennis Rader, conocido como el asesino de BTK, fue declarado culpable de 10 asesinatos en Wichita y Park City, Kansas en 2005. Los asesinatos se extendieron desde 1974 hasta 1986, periodo en el que estaba casado y estaba criando como padre a dos niños.

Rader nació en Pittsburg, Kansas, el 9 de marzo de 1945, pero se crió en Wichita. Cuando vivió por primera vez las fantasías que comenzó a tener cuando era niño, de atar, torturar y matar personas, tenía 28 años. Era enero de 1974 cuando ató y mató a cuatro miembros de la familia Otero, entre ellos dos niños, para cumplir una fantasía sexual.

Rader le dijo a la Dra. Katherine Ramsland, quien pasó seis años conociendo a Rader a través de entrevistas en la cárcel y cartas después de que fuera condenado, que sus fantasías sexuales de atar personas comenzaron a una edad temprana. Más tarde, Ramsland escribió el libro “Confesión de un asesino en serie: la historia no contada de Dennis Rader, el asesino de BTK”.

Rolling Stone informó que, según el libro, cuando era niño, Rader se excitaba cuando le pegaban y cuando veía pollos esperando para ser sacrificados. Se excitaba al leer libros sobre asesinatos, se masturbaba con la copia de un libro de su padre sobre los Lonely Hearts Killers. Le dijo a Ramsland que fantaseaba con atar mujeres a las vías del tren. También le gustaba colgar gatos y verlos luchar hasta morir.

Por lo que se sabe, Rader se guardó para sí mismo sus fantasías y su crueldad hacia los animales. Pero el psicólogo y profesor Dr. Terence G. Leary, quien ayuda a liderar la base de datos de asesinos en serie no gubernamentales más grande del mundo, Radford / FGCU Serial Killer Research en la Gulf Coast University, le dijo a Heavy que cree que hay aún más secretos en la infancia de Rader que no ha revelado.

Leary cree que Rader experimentó un “abuso horrible” continuo cuando era niño

Leary le dijo a Heavy en una entrevista telefónica que los métodos de tortura y asesinato de Rader son una señal de estuvo expuesto regularmente a “abusos horribles” cuando era niño.

Si bien Rader parecía un niño normal, el mayor de cuatro hermanos con unos padres cuidadosos, Leary cree que hay más en la historia.

“Dennis Rader ha sido un enigma para muchos de nosotros porque no creo que las personas que dicen ser expertos lo sean con respecto a Dennis, y les diré por qué”, dijo Leary. “Dicen que era el más limpio, el mayor de cuatro hijos, padres muy tradicionales, familia tradicional, fue a la escuela… Así que no había pistas”.

Leary le dijo a Heavy:

“Era terriblemente cruel con los animales. También mutilaba a sus víctimas. Torturaría en gran medida a sus víctimas, las 10. Era una tortura intensa, tortura realmente cruel, los dejaba a las puertas de la muerte para que pudieran vivir esta horrible experiencia nuevamente. No solo es un acto atroz muy malvado, sino que lo impulsa alguien que ha sido expuesto a abusos horribles. Hay algo oculto aquí.”

Según un artículo del Lawrence World-Journal de 2005, uno de los hermanos de Rader, Jeff, dijo que él y su madre, Dorthea Mae Rader, no podían creerse que el asesino de BTK era su propio hermano e hijo. Cuando un periodista llamó a la puerta de Dorthea después de que arrestaran a Rader, uno de los hermanos de Rader le dijo al reportero que no podían hablar con Dorthea: “Es demasiado duro para mi madre”.

Jeff dijo: “No creo que mi hermano sea el asesino. Pero si lo es, si esa es la verdad, que Dios se apiade de su alma”.

Según Jeff, le dijo al Lawrence World-Journal que él ni su familia vieron señales de que Rader fuera un asesino.

Jeff dijo: “Mi madre todavía no puede creerlo”, dijo. “Ella todavía lo niega. Y yo también. Pero creo que empiezo a aceptarlo”.

Rader dijo que tenía “un poco de rencor contra mamá”

En el episodio Snapped: Notorious de Oxygen Network sobre el asesino de BTK, el biógrafo y científico forense de Rader, Ramsland, dijo que el padre de Rader trabajaba muchas horas y no estaba mucho en casa y que su madre a menudo leía y veía la televisión, dejando algo de la crianza de los niños a los abuelos.

Según Oxygen, Rader le dijo a Ramsland: “Me llevé muy bien con papá, pero con mamá mi relación no siempre fue tan feliz. Siempre la he amado. Todavía la amo mucho. Pero tenía un poco de rencor contra mamá”.

Ramsland contó una de las historias de Rader sobre su madre que puede haber contribuido a su fetiche por aterrorizar a las mujeres:

“Cuando era joven, el anillo de su madre se enganchó en el resorte de un sofá y ella no podía sacar la mano. Aparentemente, ella estaba aterrorizada y le dijo que fuera a buscar ayuda. Él sintió los primeros indicios de excitación. Para él era emocionante ver a una mujer indefensa. Le gustaba tener a las mujeres atrapadas e indefensas y mirándolo con terror. Eso quedó grabado en su mente y se convirtió en la imagen que siempre buscó.”

Rader seguramente se sintió ignorado por su madre, lo que puede haberle llevado a querer ser el centro de atención, según Leary. Una atención que quiso escribiendo cartas a los medios sobre sus crímenes durante los años en que los cometió, adjudicándose el apodo BTK, que dijo que significaba “atarlos, torturarlos, matarlos”.

Leary dijo: “Él también es narcisista y tenía la necesidad muy, muy fuerte de ser reconocido. Estaba realmente sediento de ese tipo de publicidad”.

Rader siempre ha sostenido que no fue abusado física o sexualmente cuando era niño, según una entrevista de ABC News con su hija, Kerri Rawson.

La verdad de lo que causó que Rader se convirtiera en el asesino de BTK puede que nunca se sepa por completo. Ramsfield le dijo a Rolling Stone que incluso después de seis años de conversaciones con él, “no creo que me lo haya contado todo, y no creo que siempre me haya dicho la verdad.”