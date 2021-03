Michael Dally, el cerebro del crimen de Sherri Dally: ¿dónde está actualmente?

Sherri Dally fue secuestrada saliendo de una tienda Target en el condado de Ventura, California, el 6 de mayo de 1996, y sus restos fueron encontrados casi un mes después al costado de una carretera al norte de Ventura. La profesora de guardería de 35 años había sido apuñalada, golpeada y casi decapitada, dijeron las autoridades. El caso vuelve a aparecer en las noticias gracias a un episodio en Dateline de NBC el 12 de marzo de 2021.

Las autoridades acusaron a Diana Haun, la amante del esposo de Sherri Dally, Michael Dally, por el secuestro y asesinato, pero varios meses después también acusaron a Michael Dally, quien, según dijeron, dirigió el crimen. Fue acusado de asesinato, conspiración y secuestro, informó Los Angeles Times en 1997.

Dally negó su participación en el crimen, pero tuvo un juicio con jurado y fue declarado culpable en 1998, informó el Ventura County Star en 2018. ¿Dónde está Michael Dally hoy?

Dally fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y se encuentra en la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles

Dally fue condenado a cadena perpetua después de un juicio de dos meses en 1998, solo unos meses después de que Haun también recibiera la misma sentencia en su propio juicio. A pesar de que Dally estaba vinculado al crimen con solo pruebas circunstanciales, el jurado lo declaró culpable de planear el asesinato. El tribunal escuchó que solo 90 minutos después de llamar a la policía para denunciar la desaparición de su esposa, Dally le dijo a un amigo que Sherri Dally había sido “secuestrada”, informó el Ventura County Star.

Durante su juicio, el propio abogado defensor de Dally dijo que su cliente “no era una buena persona”, pero eso no lo convertía en un asesino. Según el Ventura County Star, el abogado defensor de Michael Dally, James Farley, dijo: “No es una buena persona. Solo porque frecuenta prostitutas, solo porque toma cocaína, solo porque no trató a su esposa como debería ser tratada, eso no lo convierte en un asesino”.

Dally, ahora de 60 años, está cumpliendo cadena perpetua en la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles, donde fue admitido en junio de 1998, según muestran los registros públicos.

Dally apeló su sentencia a principios de la década de 2000, pero fue denegada y apeló por clemencia en 2018

En 2018, Dally pidió clemencia al entonces gobernador de California Jerry Brown, informó el Ventura County Star. Dijo que las razones proporcionadas en la apelación no se proporcionaron públicamente, pero que no era el primer intento de Dally de que se revisara su caso. El medio informó que los abogados de Dally presentaron peticiones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito y la Corte Suprema del estado para revisar su sentencia a principios de la década de 2000, pero esas solicitudes fueron denegadas.

Durante uno de sus fallos de apelación, el Tribunal de Apelaciones del segundo distrito estatal en Ventura dictaminó que había pruebas suficientes que demostraban que Dally secuestró y mató a su esposa. Los fiscales dijeron: “Estamos muy convencidos de la decisión. Fue un crimen horrible”.

La madre de Sherri Dally, Karlyne Guess, le dijo al Ventura County Star: “Personalmente, no me importa qué tipo de buen comportamiento o cualquier cosa que haya hecho en prisión para compensar el asesinato de nuestra hija, la madre de sus hijos”. El mandato de Brown como gobernador finalizó en 2019 y a Dally no se le concedió el indulto antes de esa fecha.