Mhoni vidente afirma que Debahni Escobar murió asfixiada

Aunque las autoridades aún no logran esclarecer la muerte de la joven de 18 años Debanhi Escobar -quien desapareció luego de haber salido de fiesta con dos amigas en Nueva León, México, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida dos semanas después en la cisterna de un hotel- han surgido nuevos antecedentes que darían algunas luces sobre el misterioso caso.

De acuerdo al padre de Debanhi, Mario Escobar, pronto se conocerán las numerosas diferencias que existen entre la necropsia realizada por la fiscalía y la realizada de manera independiente por un perito contratado por él. Escobar afirmó que estas diferencias indicarían que su hija fue asesinada. Así lo afirmó Escobar en su canal de Youtube, destinado a mantener informado al público sobre el caso de su hija.

Por otra parte, la astróloga Mhoni Vidente, quien antes de que encontraran el cuerpo sin vida de Debanhi afirmó que la hallarían en agua y que su luz se había apagado, entregó nuevos detalles sobre cómo visualiza que asesinaron a la joven.

“El día 9 de abril la matan, la ahorcan. Fueron dos personas, uno que estaba ahí en la fiesta y otra persona más que la recogen de ahí. Es alguien relacionado al hotel o que conoce muy bien el hotel, porque sabía que las cisternas no las utilizaban. Se puso muy nervioso cuando aventó a Debanhi a uno de los posos. Todavía tenía la bolsa y tenía sus pertenencias y se le olvida en qué pozo la avienta y avienta las cosas al otro pozo”, explicó.

La vidente descartó que el asesinato de Debanhi haya sido realizado por la mafia. “Un narco o la mafia nunca hubieran regresado el cuerpo, la hubieran quemado o la hubieran desaparecido para que no hubiera evidencia. Aquí quien mata a Debanhi es conocido de ella en la fiesta y un amigo del conocido. No es algo relacionado con mafia. Porque la mafia no te visa, te secuestra, te mata y te hace desaparecer”, recalcó.

Para Mhoni Vidente está claro que la fiscalía no ha actuado de manera diligente. “El problema es que la fiscalía no hace bien su trabajo, eso es lo malo de contratar gente que no sabe. La fiscalía está muy lenta. Tienen que encontrar a como de lugar el culpable, para que la gente tenga un poco mas de seguridad”, agregó.

Mhoni Vidente explicó además que los últimos acontecimientos marcados por el hallazgo de una credencial de la joven en unos condominios, indica que hay personas que están plantando evidencia. “El que tenía estas evidencias las sembró, para que el caso no muera y sigan hablando de eso. Alguien está sembrando evidencias, hay un complot muy raro contra la fiscalía y el Gobierno, las personas que están haciendo eso lo están haciendo para dejarlos mal y lo están logrando”, recalcó tras vaticinar que pronto hallarán a los culpables.