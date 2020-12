Segundo paquete de estímulo: McConnell dice que cheques de $2,000 no es una opción “realista”

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, “asestó un golpe político mortal” a un proyecto de ley el miércoles que aumentaría los cheques de estímulo a $2,000, según The Washington Post.

McConnell bloqueó el 30 de diciembre el proyecto de ley aprobado por la Cámara, que buscaba aumentar los cheques de $600 en el paquete de estímulo reciente, y esencialmente eliminó todas las oportunidades para hacerlo antes del cierre del Congreso este fin de semana, informó The Washington Post. McConnell argumentó que el proyecto de ley beneficiaría a las personas de altos ingresos que no necesitaban los pagos pero que aún calificarían, dijo CNN.

“El Senado no se dejará intimidar para que entregue más dinero prestado a los amigos ricos de los demócratas que no necesitan la ayuda”, dijo el republicano de Kentucky desde el Senado, según CNN.

Esta es la segunda vez que la legislación se ha topado con un obstáculo de los republicanos.

El 27 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó un paquete de estímulo de $900 mil millones, que incluye cheques de estímulo de $600 y un suplemento federal de desempleo semanal de $300 durante 11 semanas, dijo Business Insider. Sin embargo, cinco días antes, Trump criticó el proyecto de ley como “gasto inútil” y exigió que el Congreso aumentara los cheques de estímulo “ridículamente bajos” a $2,000.

En la mañana de Nochebuena, los republicanos bloquearon por primera vez el intento del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, de cumplir con la solicitud del presidente, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Luego, la Cámara aprobó el 28 de diciembre el reciente proyecto de ley independiente, que McConnell impidió que llegara al pleno del Senado el miércoles.

Durante su discurso del 30 de diciembre, McConnell advirtió que ninguna legislación avanzará en el Senado a menos que incluya una “derogación total de las protecciones de responsabilidad en línea y una investigación sobre presunto fraude electoral”, dos de las principales prioridades de Trump, informó CNN.

“Acabamos de aprobar casi un billón de dólares en ayuda hace unos días”, dijo McConnell desde el Senado, según CNN. “Se logró un equilibrio entre un amplio apoyo para todo tipo de hogares y un alivio mucho más específico para aquellos que más necesitan ayuda”.

Esto es lo que necesitas saber:

Según CNN, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, criticó la decisión de su homólogo republicano de evitar que el público estadounidense se beneficie de los cheques más altos.

Nuevamente presionó para que se votara de inmediato sobre el proyecto de ley, informó el medio.

“Por lo menos, el Senado se merece la oportunidad de votar a favor o en contra”, expresó el líder de la minoría del Senado, dijo CNN.

“No hay otro juego en la ciudad que el proyecto de ley de la Cámara”, agregó Schumer, según el medio.

McConnell rechazó nuevamente sus llamadas, señaló The Guardian.

